दैनिक भास्कर Apr 19, 2020, 10:42 AM IST

रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी #MeAt20 चैलेंज में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी युवावस्था और शादी की तस्वीर पोस्ट की है। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा है कि जीवन एक टेस्ट मैच की तरह गुजर रहा है। हालांकि अभी 20-20 की तस्वीर साझा कर रहा हूं। ट्वीटर पर शेयर फोटो मुख्यमंत्री की 20 वर्ष उम्र और 21 वर्ष की उम्र में हुई उनकी शादी की है।

During the times of distancing, here is a glimpse of the beginning of my togetherness with my better half.



BTW, I got married at 21.#MeAt20 pic.twitter.com/64wz6jjXzN