दैनिक भास्कर Apr 06, 2020, 04:22 PM IST

रायपुर. छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीज के ठीक होने की सुखद खबर सोमवार की दोपहर भी आई। कोरबा से रायपुर एम्स लाए गए युवक की दो रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अब उसे डिस्चार्ज किया जा रहा है। राज्य में कुल 10 पॉजिटिव में से अब तक 9 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। कोरबा से लाया गया युवक लंदन में रहकर पढ़ाई कर रहा था। 30 मार्च को इसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इसे कोरबा से रायपुर एम्स में लाया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा- कोरोना हारेगा, देश जीतेगा।



मुख्यमंत्री का ट्वीट-



स्वास्थ्य मंत्री ने कहा सर्तकता जारी रहेगी

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी वीडियो संदेश के जरिए लोगों के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से रखा। उन्होंने कहा कि हम बचाव के हरसंभव प्रयास कर रहे हैं, इस बीच जानकारी मिल रही है कि 9वां पेशेंट रीलीज हो रहा है। एक पेशेंट निजामुद्दीन की मरकज से लौटा था, उसका उपचार किया जा रहा है। 10 में से 9 लोग ठीक हो गए। आगे के लिए और टेस्टिंग करेंगे, सर्तकता में कमी नहीं आएगी।

The 9th patient in Chhattisgarh too has now recovered and is ready to go home.



So now there is only one person in Chhattisgarh who has COVID19 and he too is being looked after by the team of expert doctors, everyone else has been cured! pic.twitter.com/RxmpUCSDAk