रायपुर. कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले बच्चे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। शनिवार को सामने आए 5 पॉजिटिव केस के बाद अब वहां संक्रमितों की संख्या 97 हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के हजारों बच्चे कोटा से वापस अपने घरों को लौटना चाहते हैं, उनकी उम्मीद और उदासी दोनों उस वक्त बढ़ गई जब शुक्रवार को यूपी के बच्चों को लेने वहां की राज्य सरकार ने बसें भेज दी। सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ के बच्चे लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उन्हें वापस लाने की मांग कर रहे हैं। राज्य के कांग्रेस संगठन ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वो अपने जिलों में उन बच्चों की जानकारी जुटाएं जो कोटा में फंसे हुए हैं और इसे कलेक्टर को सौंपे ताकि उन्हें वापस लाने के प्रयास किए जा सकें।



रायपुर की बच्ची ने बताया वहां का हाल

रायपुर की रहने वाली नंदनी कुशवाहा कोटा के राजीव गांधी नगर में फंसी हुई हैं। उन्होंने बतायाद कि मैं मेडिकल की पढ़ाई के सिलसिले में आई थी। नीट की परीक्षा रद्द होने के बाद लॉकडाउन की वजह से हम लौट नहीं पाए। नंदनी की मां अंजू और बहन नियती भी वहीं हैं। शहर में लगातार बढ़े संक्रमण की वजह से उन्हें डर है कि कहीं वो भी इसकी चपेट में ना आएं, क्योंकि हॉस्टल में स्टाफ का बाहर आना-जाना होता है। पिता आलोक कुशवाहा ने बताया कि मैंने कई बार प्रशासनिक अफसरों से अनुमति मांगी मैं, अपने वाहन से जाकर बच्चों और पत्नी को ला सकता हूं मगर अनुमति नहीं मिली, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार बच्चों को वापस ला रही है।

राजस्थान के सीएम बोले- अन्य राज्य भी बच्चों को ले जाएं

As the UP govt called back students of UP living in #Kota #Rajasthan, it can also be done for students from other states. Students in Kota can be sent to their home states on the consent of the concerned state govt so that these young boys & girls do not panic or feel depressed.