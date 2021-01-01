पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नई सुविधा:वॉट्सअप पर छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी शिकायतों का समाधान, DGP डीएम अवस्थी 1 फरवरी से शुरु कर रहे नई व्यवस्था

रायपुर18 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
तस्वीर छत्तीसगढ़ के DGP डीएम अवस्थी की है। लोगों की शिकायतें वॉट्सअप पर लेने का यह प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। - Dainik Bhaskar
तस्वीर छत्तीसगढ़ के DGP डीएम अवस्थी की है। लोगों की शिकायतें वॉट्सअप पर लेने का यह प्रयोग पहली बार किया जा रहा है।
  • अगर स्थानीय पुलिस ना सुने आपकी बात तो सीधे आला अफसरों तक पहुंचेगी बात
  • पुलिस हेड क्वाटर्स की तरफ से जल्द जारी होगा वॉट्सअप नंबर

छत्तीसगढ़ की पुलिस आम लोगों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत कर रही है। अब व्हाट्सएप के जरिए भी लोग संगीन मामलों की शिकायत सकेंगे। DGP डीएम अवस्थी कि इन शिकायतों पर नजर होगी और कार्रवाई न करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा । DGP की मॉनिटरिंग में चलने वाली इस नई व्यवस्था में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों की शिकायतों का जल्द से जल्द निराकरण हो। 1 फरवरी से यह नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इस व्यवस्था के तहत उन मामलों पर त्वरित कार्रवाई हो सकेगी जिन पर किसी कारण से स्थानीय पुलिस ध्यान नहीं देती।

DGP डीएम अवस्थी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम जल्द ही एक नए प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें लोग वॉट्सअप के जरिए अपनी शिकायतें भेज सकेंगे। 1 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी जल्द ही वॉट्सअप नंबर भी जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस की शिकायत सेल समाधान के जरिए वॉट्सअप सेवा शुरू की जा रही है।

अब तक यह थी व्यवस्था
छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर समाधान नाम की एक कैटेगरी है। लोग इस पर क्लिक करने के बाद एक डिजिटल फॉर्म भरकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते थे। इसे बंद नहीं किया गया है। अफसरों ने बताया कि शिकायत की प्रक्रिया को और आसान करने के लिए वॉट्सअप की सेवा शुरू की जा रही है। पुलिस मुख्यालय से इसके बाद यह शिकायतें संबंधित थानों को भेजी जाती हैं और यह निर्देश दिया जाता है कि इस पर कार्रवाई करें। कुछ बेहद संगीन मामले जिन पर डीजीपी के हस्तक्षेप की जरूरत होती है तो स्वयं डीएम अवस्थी ही मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश जारी करते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी; सिंघु, टीकरी बॉर्डर और लाल किले पर सुरक्षा बढ़ाई गई - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser