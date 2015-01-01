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संविदा शिक्षकों की भर्ती:सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में चयन सूची पर दावा-आपत्ति आज से

रायपुरएक घंटा पहले
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निगम के तीन अंग्रेजी स्कूलों में संविदा शिक्षकों की भर्ती के लिए मंगाए गए आवेदनों पर दावा-आपत्ति मंगाई जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 8 और 9 नवंबर को पात्र आवेदकों की सूची पर लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बीपी पुजारी, आरडी तिवारी और शहीद स्मारक स्कूल अब अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के रूप में संचालित होंगे। इसके लिए अलग-अलग संकायों में संविदा शिक्षकों की भर्ती की जा रही है।

11 नवंबर को इसकी परीक्षा होनी है। इससे पहले जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद पात्रों की चयन सूची जारी की है। सूची में यदि किसी को आपत्ति है तो उन्हें आपत्ति दर्ज कराने के लिए दो दिन का समय दिया गया है। रविवार 8 नवंबर और सोमवार 9 को शाम 5 बजे तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। लोग डीईओ के ई-मेल आईडी पर भी दावा-आपत्ति भेज सकते हैं। दावा-आपत्तियों की सूची डीईओ कार्यालय में या फिर विभाग की वेबसाइट पर भी देखी जा सकेगी।

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