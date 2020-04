दैनिक भास्कर Apr 15, 2020, 12:37 PM IST

रायपुर. कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में अब पूल टेस्टिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके जरिए एक साथ पांच सैंपल की जांच हो सकेगी। कोरोना सैंपल की जांच प्रक्रिया में तेजी लाने और किट की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। लॉकडाउन अवधिक में टेस्ट बढ़ाना जरूरी है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जानकरी दी है।



प्रदेश में कोराेना संक्रमितों की जांच के लिए उपयोग होने वाली किट की भारी कमी है। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए बार-बार केंद्र से मांग भी की जा रही है। अब सरकार ने बढ़े हुए लॉकडाउन का फायदा उठाने के लिए जांच में तेजी लाने का निर्णय लिया है। इसके लिए पूल परीक्षण सिस्टम को अपनाया जाएगा। जिससे ज्यादा लोगों का परीक्षण हो सके और किट का भी कम उपयोग हो।

In order to effectively use the extended lockdown period, I have initiated measures to start pool testing, in atleast one of our labs, at the earliest.



This would help us in increasing Covid19 testing by manifolds.