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भाठागांव टर्मिनल से चलेंगी:शहर में बसों की एंट्री अगले सप्ताह से बंद, 20 को अंतरराज्यीय स्टैंड को शुरू करने की तैयारी

रायपुर42 मिनट पहले
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पंडरी बस स्टैंड में अगले सप्ताह से गाड़ियों की एंट्री बैन की जा रही है। 20 नवंबर को भाठागांव के अंतर्राज्जीय बस टर्मिनल शुरू करने की तैयारी है। टर्मिनल शुरू होने के बाद बसों का परिचालन यहीं से किया जाएगा। शहर को नो बस जोन घोषित कर यात्री बसों का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। केवल सिटी बसें ही चल सकेंगी। बसों का प्रवेश प्रतिबंधित किए जाने से अलग-अलग रूट की 800 बसें शहर में नहीं घुसेगी। इससे सड़कों पर ट्रैफिक का प्रेशर कम होगा और जाम से राहत मिलेगी।

भाठागांव के टर्मिनल से केवल छत्तीसगढ़ की सीमाओं में चलने वाली बसों का परिचालन नहीं होगा, बल्कि दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियां भी वहीं से संचालित होंगी। स्कूल और सिटी बसों के अलावा किसी भी बसों को शहर के भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। गाड़ियां अलग-अलग दिशाओं से आकर रिंग रोड से सीधे बस टर्मिनल में प्रवेश करेंगी। वहां से छूटकर रिंग रोड से सीधे शहर के बाहर निकल जाएंगी। 20 नवंबर को टर्मिनल शुरू करने की तैयारी है।

अफसरों के अनुसार किसी भी तरह का तकनीकी पेंच आने पर तारीख आगे बढ़ायी जा सकती है, लेकिन इस माह के अंत तक हर हाल में टर्मिनल शुरू कर दिया जाएगा। इस बारे में जिला प्रशासन, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ के अफसरों की बैठक हो चुकी है। बैठक में बस ऑपरेटरों को बुलाकर उन्हें टर्मिनल के बारे में जानकारी दे दी गई है।

साथ ही उनसे पूछा गया है कि अगर टर्मिनल में किसी तरह की कोई दिक्कत या समस्या है तो बताएं? उसे दूर कर दिया जाएगा। अफसरों का कहना है कि बस ऑपरेटरों ने स्टैंड में एंट्री करने वाले हिस्से की सड़क की चौड़ाई कम होने की शिकायत की थी। उसे दूर कर दिया गया है।

शहर के भीतर सिटी बस का बढ़ेगा स्टॉपेज

शहर के भीतर बस बंद होने के बाद लोगों की सुविधा के लिए अतिरिक्त सिटी बसें चलाई जाएंगी। बस स्टैंड जाने के लिए शहर के हर इलाके से सिटी बस की सुविधा रहेगी। पुराने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में भी सिटी बस और ऑटो उपलब्ध रहेंगे। यहां से यात्रियों को टर्मिनल के लिए िसटी बसें व आटो दिनभर मिलेंगे। इसके अलावा शहर के कुछ चुने हुए स्पॉट पर भी सिटी बस का स्टॉपेज बढ़ाया जाएगा। नए बस स्टैंड में

ऑटो प्री-पेड बूथ

नए बस स्टैंड में रेलवे स्टेशन की तरह ऑटो का प्री-पेड बूथ रहेगा। जहां से लोगों को शहर के हर इलाके में पहुंचने के लिए ऑटो मिलेगी। इसी तरह से वहां सिटी बस और टैक्सी की भी सुविधा रहेगी। नए बस स्टैंड में तीन तरह की पार्किंग व्यवस्था रहेगी। बसों के खड़े होने का भी सिस्टम बनाया जा रहा है। हर शहर की बसों का बोर्ड लगा रहेगा, जहां केवल वहीं की बसें खड़ी होंगी। अंतरराज्यीय बसों के अलग जगह निर्धारित की जा रही है।

बस ऑपरेटरों के साथ होगी बैठक

पुलिस, प्रशासन, निगम, परिवहन समेत सभी जिम्मेदार एजेंसियों के साथ बस ऑपरेटरों की आखिरी दौर की बैठक होगी। इसमें नए सिस्टम और प्लान को लेकर चर्चा की जाएगी। उसके बाद नो बस जोन को लेकर आदेश दिया जाएगा। बस आपरेटर्स एसोसिएसन के भावेश दुबे ने कहा कि सुविधाओं से संबंधित कुछ मांगे थीं। प्रशासन उन सुविधाओं को पूरी कर दे तो भाठागांव से बसों के परिचालन में किसी तरह की दिक्कत नहीं है।

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