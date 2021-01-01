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डेढ़ साल बाद भी नौकरी नहीं मिली:सीमेंट कंपनी में सीनियर मैनेजर की नौकरी का झांसा देकर 8 लाख की ठगी

रायपुर3 घंटे पहले
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सीमेंट कंपनी में नौकरी लगाने का झांसा देकर एक शख्स से 8 लाख की ठगी कर ली गई। डेढ़ साल बाद भी नौकरी नहीं दी गई। डीडी नगर पुलिस ने जांच के बाद ठगी का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि महादेवघाट निवासी अनिल वर्मा (53) पहले निजी कंपनी में काम करते थे। 2019 काे उनकी नाैकरी छूट गई। उन्होंने नौकरी संबंधित एक साइट में अपना बायोडाटा अपलोड किया।

उसी दौरान उन्हें होप विजन कंपनी के एचआर हैड आशुतोष सिंह और अफसर खान का फोन आया, जो खुद को प्लेसमेंट एजेंसी बता रहे थे। उन्होंने भिलाई के चार कंपनियों का नाम बताया जिसमें नौकरी लगाने का दावा किया गया। अनिल को सीनियर मैनेजर पर्चेस के पद पर नौकरी लगाने का झांसा दिया।

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