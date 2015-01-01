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क्राइम:सोशल साइट पर हुई दोस्ती प्यार में बदली, फिर शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, बाद में वादे से मुकरा युवक

रायपुरएक घंटा पहले
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सोशल साइट पर प्यार का झांसा देकर एक युवक ने युवती से रेप किया और उसके बाद शादी से इंकार भी कर दिया। लड़की ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करा दिया है। राजनांदगांव कलेक्टोरेट में संविदा पर नौकरी करने वाली युवती से रायपुर में रहने वाले अजय चौरे ने पहले सोशल साइट पर दोस्ती की। 2016 से दोनों दोस्ती बढ़ी और फिर प्यार में बदल गई। वो उससे मिलने राजनांदगांव भी जाता था।

युवती का भरोसा जीतने के बाद उसने उसे रायपुर में अपने रिश्तेदार के घर बुलाया और शारीरिक संबंध बनाए। युवती ने जब उससे शादी की बात की तो वो मुकर गया। इसके बाद उसे पता चला कि पहले से शादीशुदा होने की वजह से आरोपी शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद युवती ने सरस्वती नगर थाने में युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मामले में पुलिस युवक को तलाश रही है।

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