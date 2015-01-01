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काम की खबर:रायपुर वालों को बाड़ी लगाने में मदद करेगी सरकार, मोहल्लों में पहुंचेगी उद्यानिकी विभाग की मोबाइल वैन

रायपुर23 मिनट पहले
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उद्यानिकी विभाग ने बाड़ी के चिन्हारी के तौर पर पहली बार यह प्रयोग किया है।
  • फूलों-सब्जियों की नर्सरी और बीज भी उपलब्ध रहेंगे
  • बाड़ी के चिन्हारी नाम से शुरू हुई है मोबाइल वैन

बागवानी में रुचि रखने वाले राजधानी के लोगों को सरकार भी मदद करेगी। इसके लिए उद्यानिकी विभाग की एक मोबाइल वैन राजधानी के मोहल्लों-चौराहों तक पहुंचेंगी। इस वैन में फल-फूल और सब्जियों के बीज-पौधे और केंचुआ खाद उपलब्ध होगी।

उद्यानिकी विभाग के संचालक माथेश्वरन बी के निर्देशन में शासकीय रोपणी सह बीजोत्पादन प्रक्षेत्र, बाना से यह मोबाइल वैन रवाना की गई। इसे "बाड़ी के चिन्हारी" नाम दिया गया है।

बताया जा रहा है, उद्यान विभाग के तहत अब तक किया गया यह अपनी तरह का पहला प्रयोग है। अगर इसमें लोगों की रुचि दिखती है तो विभाग दूसरी जगहों पर भी ऐसे वैन चलाकर लोगों के नजदीक की बाड़ी की सामग्री उपलब्ध करायेगा।

गाड़ी में यह मिलेगा

कलमी आम, अमरूद, एप्पल बेर, नीबू, मुनगा, पपीता, काजू, बादाम, अंजीर, ड्रैगन फ्रूट के पौधे। लाल भाजी, चौलाई भाजी, लौकी, तरोई, भिंडी, बरबटी, कुसुम, मूली, मेथी, ग्वारफली के बीज। टमाटर, भाटा, गांठगोभी, पत्तागोभी, ब्रोकली, गेंदा की नर्सरी।

यहां रहेगी मोबाइल वैन

1. सुबह 9 बजे से 11 बजे तक गोल चौक दीन दयाल उपाध्याय नगर।

2. सुबह 11 बजे से 1 बजे तक राजकुमार कॉलेज के पास।

3. दोपहर 1.30 से 3 बजे तक कलेक्ट्रेट परिसर में।

4. दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक भगत सिंह चौक शंकर नगर।

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