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पुलिस अलर्ट:ईरानी गैंग ने दुर्ग-नांदगांव में की वारदातें रायपुर में घुसने की खबर, हर साल दिवाली के समय पुलिस बनकर करते हैं ठगी

रायपुरएक घंटा पहले
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फाइल फोटो

राजधानी के भीड़ भरे बाजार में हर साल नकली पुलिस बनकर ठगी करने वाला ईरानी गैंग घुस आया है। दुर्ग और नांदगांव में इसी हफ्ते गैंग ने वारदात की है। पुलिस को आशंका है कि अब वह गिरोह रायपुर में ठगी का प्रयास करेगा। ईरानी गैंग हर साल मालवीय रोड के भीड़ भरे बाजार में वारदात करता है। इस वजह से पुलिस और साइबर क्राइम सेल ने सादे लिबास में जाल बिछा दिया है।

दिवाली के ठीक पहले बाजार में भीड़ बढ़ने पर हर साल ईरानी गैंग के साथ-साथ राजस्थान, आंध्र और ओडिशा का गैंग लोगों से ठगी करने आता है। इन गिरोह की जगह और फार्मूला बिलकुल तय है। पुलिस ने उसी हिसाब से उन्हें पकड़ने की तैयारी की है। अभी हर थाने की एक टीम रात 2 से 4 बजे तक बाजारों में गश्त कर रही है।

गिरोह और ठगी के फार्मूले

ईरानी गैंग : साउथ का ईरानी गिरोह पुलिस अधिकारी बनकर मालवीय रोड और उससे सटी भीड़ भरी सड़क पर ठगी करता है। गिरोह ऐसे ग्राहकों को टटोलता है, जो अकेले हों। उसे वे किनारे ले जाकर कहते हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं। आपके बैग में नशे का सामान या हथियार है। इस बहाने वे बैग खोलकर देखते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। महिलाओं वारदात का भय दिखाकर उनके जेवर उतरवाते हैं।
आंध्र गैंग : आंध्र का गिरोह राज टॉकीज और बांबे मार्केट के आस-पास वारदात करता है। इस गिरोह के सदस्य कार में बैग देखकर गाड़ी वाले को रोकते हैं। कहा जाता है कि आपकी गाड़ी से तेल गिर रहा है। कार वाले जैसे ही ड्राइविंग सीट से उतरकर कार के नीचे झांकते हैं, उसी समय गिरोह के बाकी सदस्य कार का दरवाजा खोलकर बैग उठाकर फरार हो जाते हैं। यह गिरोह दिवाली में बाजार में वारदात करता है।
ओडिशा गैंग : ओडिशा के अस्का गंजाम का गिरोह भीड़ भरी दुकान में उठाईगिरी करता है। ये गिरोह भीड़ वाली जगह या दुकान में लोगों से सटकर खड़ा होता है। फिर गैंग के दूसरे सदस्य लोगों का किसी तरह से ध्यान भटकाते हैं। उसी दौरान बाकी सदस्य मौका पाकर बैग पार कर देते हैं। यह गिरोह हर साल त्यौहार के मौके पर ही आता है। इस गिरोह की पहचान पुलिस ने कर ली है।

कैमरों से नजर रखी जा रही

बाजारों की सुरक्षा के लिए टीम तैयार कर ली गई है। दिवाली तक हर बाजार में मॉनिटरिंग तेज रहेगी। सिविल में जवान थाने के जवानों के साथ तैनात रहेंगे। आईटीएमएस के कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। रमाकांत साहू, प्रभारी सायबर सेल

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