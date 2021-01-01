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राजधानी में मौसम:जनवरी 11 साल में दूसरी बार कम ठंडा, इसके पहले 2014 में भी कम पड़ी थी ठंड

रायपुर2 दिन पहले
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न्यूनतम यानी रात के तापमान के महीनेभर के औसत से हिसाब से राजधानी रायपुर में जनवरी का हाल में गुजरा महीना कम ठंडा बीता। पिछले 11 साल में ऐसा 2014 में हुअा था, जब जनवरी उतना ठंडा नहीं हो पाया था जितना अमूमन होता है। दोनों ही वर्षों में जनवरी का औसत तापमान 12 डिग्री से ऊपर रहा यानी रात में भी ठंड बहुत अधिक नहीं पड़ी। वर्ष 2014 में 29 जनवरी को न्यूनतम तापमान 12.9 और एक दिन छोड़कर 31 जनवरी को 12 डिग्री रिकार्ड किया गया था।

इस बार की जनवरी यानी पिछले तीन दिन से राजधानी में न्यूनतम यानी रात का तापमान 12 डिग्री से ऊपर चल रहा है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 2011 में जनवरी का महीना सबसे ठंडा गुजरा था। तब न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री पर पहुंच गया था। राजधानी में अमूमन दूसरे जिलों की अपेक्षा ठंड कम पड़ती है। सघन आबादी व ग्रीनरी कम होना इसका प्रमुख कारण है। हालांकि आउटर लाभांडी में ठंड के सीजन में न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री का अंतर रहता है। इस बार भी लाभांडी में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा। सोमवार को रायपुर का न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री रहा, जाे सामान्य से 4.5 डिग्री कम है। तापमान 10 डिग्री से कम हाेता ताे यह शीतलहर जैसी स्थिति हाेती। माैसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह में रायपुर का तापमान 15 से 18 डिग्री के आसपास रह सकता है। यानी ठंड कम हाेगी। शुष्क हवा आने के कारण आसमान में बादल नहीं छाएंगे यानी दिन का तापमान भी हल्का बढ़ेगा। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यहां मार्च तक उतार-चढ़ाव के साथ ठंड जारी रह सकती है।

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