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व्यापारीयों में होड़:चैंबर चुनाव लड़ने सबसे ज्यादा आवेदन एकता पैनल से, टिकट मिलने से पहले ही उम्मीदवारों को लेकर विरोध शुरू

रायपुरएक घंटा पहले
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  • पैनल के बड़े व्यापारी नेताओं का दावा, अध्यक्ष के लिए 11 दावेदार होने से चयन की मुश्किलें बढ़ीं

चैंबर चुनाव लड़ने के लिए बड़े व्यापारी नेताओं में होड़ मच गई है। चैंबर के सबसे मजबूत पैनल व्यापारी एकता पैनल से टिकट पाने के लिए इस बार लगभग सभी प्रमुख लोगों ने आवेदन कर दिया है। अध्यक्ष के लिए एक साथ 11 उम्मीदवार होने की वजह से अब उम्मीदवारों का भी विरोध शुरू हो गया है। पैनल के ही नेता एक-दूसरे पर निष्क्रियता का आरोप लगा रहे हैं। एक साथ इतने उम्मीदवारों ने श्रीचंद सुंदरानी की भी मुश्किलें बढ़ा दी है। एक उम्मीदवार पर सभी की सहमति नहीं बनती है तो इस पर बड़ा विवाद भी हो सकता है। इसका नुकसान पैनल को चुनाव में उठाना पड़ सकता है। एकता पैनल से उम्मीदवार बनने के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 नवंबर तय की गई थी। उम्मीदवारों ने शक्ति प्रदर्शन के साथ गुरुवार को आवेदन किया। एकता पैनल से अध्यक्ष पद के लिए योगेश अग्रवाल, विनय बजाज, चंदर विधानी, राधाकिशन सुंदरानी, लालचंद गुलवानी, प्रमोद जैन, हरख मालू, राजकुमार राठी, किशोर आहूजा और पप्पू फरिश्ता ने आवेदन किया है। इसी तरह महामंत्री पद के लिए प्रकाश अग्रवाल, राजेश वासवानी, चंदर विधानी, राजेंद्र जग्गी, सतीश जैन समेत 7 और कोषाध्यक्ष के लिए नितिकेश बरडिया, राजेन्द्र जग्गी, प्रमोद जैन, सतीश जैन समेत 6 लोगों के आवेदन जमा हो चुके हैं। पैनल के प्रवक्ता ललित जैसिंघ ने बताया कि इन तीन पदों के अलावा उपाध्यक्ष के लिए 23 और मंत्री पद के लिए 12 आवेदन जमा किए गए हैं। इन सभी आवेदनों के आधार पर उम्मीदवारों के नाम तय करने पंच समिति की बैठक इसी हफ्ते बुलाई गई है।

पारवानी ने बनाई समाज के प्रमुखों की पंच समिति
जय व्यापार पैनल से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अमर पारवानी ने पैनल के नई पंच समिति का गठन कर दिया है। इस समिति में एकता पैनल के भी पूर्व पंचों को शामिल किया गया है। नई कमेटी में आसूदराम वाधवानी, ईश्वर प्रसाद अग्रवाल, महेंद्र धाड़ीवाल, भारामल नथानी, हनुमान प्रसाद अग्रवाल, परविंदर सिंह भाटिया, रामजी भाई पटेल, विजय दस्सानी, भजन सिंह होरा, कस्तूरचंद बुरड़, सुभाष अग्रवाल और प्रदीप गुप्ता को शामिल किया गया है। समिति में सभी समाज के प्रमुख लोगों को शामिल कर पारवानी ने चुनाव में बड़े समर्थन का दावा किया है।

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