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पूर्व मंत्री धृतलहरे की पोती-बहू हत्याकांड:मां-बेटी का गला घोंटा, दोनों की सांस तो नहीं चल रही, यह जांचने शवों को टब में डुबोया

रायपुर3 घंटे पहले
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खम्हारडीह में पूर्व मंत्री डीपी धृतलहरे की बहू नेहा धृतलहरे और उसकी बेटी अनन्या (पीहू) के हत्यारों ने दहला देने वाला तरीका अपनाया। पहले दोनों का जूते की लेस से गला घोंटा। दोनों की मौत सुनिश्चित करने के लिए इसके बाद हाथों से भी गला दबाया।

दोनों कहीं जीवित तो नहीं बचे, यह देखने के लिए बाथरूम का टब भरा और शवों को उसमें डुबोया। ताकि हल्की सी सांस चल रही तो तो पता चल जाए। इसके बाद दोनों शव टब से निकाले और दीवान के बाॅक्स में ठूंस दिए।

ऊपर साफ-सुथरा बिस्तर भी बिछा दिया, ताकि कोई शक न हो। साइबर सेल ने पूछताछ और मिले तथ्यों के आधार पर इसका खुलासा किया। इस मामले के एक आरोपी डा. आनंद रायपुर का कहना है कि यह सारा कुछ उसके भाई अजय राय ने ही किया है।

जबकि जिस फ्लैट में दोनों शव थे, डा. आनंद और अजय का साथी दीपक सायतोड़े, दोनों ही वहीं बंद मिले थे। इधर, मृतक नेहा के मायके वालों ने उसके पति तरुण धृतलहरे की संलिप्तता का आरोप लगाया है। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है, यानी पति को क्लीनचिट नहीं दी गई है।

पुलिस के अनुसार घटनास्थल से गिरफ्तार किए गए डाॅ. आनंद के चेहरे और हाथ पर नाखूनों से आई चोट के निशान हैं। नेहा के शव की जांच में पता चला कि उसके शरीर पर भी चोटों से निशान हैं और आशंका है कि मरने से पहले उसने संघर्ष किया। उसके नाखून में स्किन का टुकड़ा भी फंसा मिला है। लेकिन डा. आनंद पुलिस को यह बता रहा है कि उसके भाई अजय ने ही उसे शनिवार को सुबह फोन किया और कहा कि पैसे की जरूरत है, लेकिन नेहा पैसे नहीं देगी।

इसलिए वह भी साथ चले, क्योंकि आनंद पर नेहा भरोसा करती है। शाम को अजय और दीपक उसके घर पहुंचे। यहां से तीनों कार से शाम 7 बजे नेहा के घर खम्हारडीह पहुंच गए। डा. आनंद का कहना है कि वह और दीपक कार में ही थे, अजय अकेले नेहा से बात करने गया। वह 15 मिनट तक नहीं आया, तब दोनों कार से नेहा के घर गए। वहां अजय और नेहा का विवाद चल रहा था।

इसके बाद अजय ने अचानक नेहा को मार डाला। पुलिस ने आनंद से पूछा कि उसके चेहरे और हाथ पर निशान क्यों है, तब उसने कहा कि यह अजय के साथ कार में हुई मारपीट में आए हैं। अजय उससे 5 हजार रुपए मांग रहा था। उसने नहीं दिए, इसलिए दोनों में कार में ही विवाद के बाद मारपीट हो गई।

बच्ची ने हत्या से 6 दिन पहले मनाया था अपना बर्थडे

हत्यारों ने बच्ची अनन्या (पीहू) को उसके 9वें जन्मदिन के छह दिन बाद ही मार डाला। माता-पिता यानी तरुण और नेहा के साथ उसने अपना बर्थडे 24 जनवरी को मनाया था। इसके फोटो दोनों ने ही सोशल मीडिया के अपने अकाउंट में पोस्ट किए थे। परिजनों के मुताबिक नेहा चौथी कक्षा में थी और परिवार में सबकी लाडली थी।

इधर, नेहा के मायके वालों ने तरुण पर हत्या की साजिश में शामिल होने का शक जाहिर करते हुए पुलिस से जांच की मांग की है। नेहा के भाई आकाश ने पुलिस से कहा कि तरुण और नेहा के बीच रिश्ते उतार-चढ़ाव भरे रहे। तीन साल पहले नेहा ने पंडरी थाने में तरुण के खिलाफ प्रताड़ना की शिकायत भी की थी। काउंसिलिंग के बाद रिपोर्ट वापस ली गई थी।

क्रांति सेना का पूर्व पदाधिकारी है मुख्य संदेही अजय

टीआई ममता शर्मा अली ने बताया कि फरार मुख्य संदेही अजय छत्तीसगढ़ क्रांति सेना का पदाधिकारी रहा है। उसने 2017 में सड्डू में एक माॅल के सामने युवक पर जानलेवा हमला किया। उसके खिलाफ पंडरी थाने में हत्या की कोशिश का केस दर्ज हुआ था, जिसमें वह जेल में भी रहा। वह दोना-पत्तल बनाने वाली मशीन बेचने का कारोबार करता था। मशीन सप्लाई के लिए उसने कई लोगों से पैसे लिए थे, लेकिन मशीन किसी को नहीं दी। इस मामले में चारसौबीसी की रिपोर्ट हुई थी।

इसमें भी विधानसभा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जहां तक डा. आनंद का सवाल है, वह अभी कचना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ है। उसके खिलाफ 2010 में एक महिला डॉक्टर ने दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखाई थी। इस मामले में उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

लेकिन बाद में उसने महिला डॉक्टर से शादी कर ली थी। हालांकि दो साल बाद दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद डा. आनंद ने नेहा की ननद यानी तरुण की बहन से शादी की। उसके भाई अजय ने भी तरुण की एक और छोटी बहन से ब्याह किया। उसकी भी डेढ़ साल की बेटी है।

नेहा-बच्ची की अंतेष्ठि मायके में : नेहा और अनन्या का शव पोस्टमार्टम के बाद रविवार शाम नेहा के मायके वालों को सौंप दिया गया। वे शवों को खरोरा ले गए, जहां अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन तरुण अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचा। टीआई ममता ने बताया कि मायके वालों के आरोप के आधार पर तरुण को थाने में बिठाया गया था। रविवार को सुबह बयान लेने के बाद उसे छोड़ दिया गया। उसके कॉल डिटेल जांचे जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर उसे बयान के लिए फिर बुलाया जाएगा।

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