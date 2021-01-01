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नाइजीरियन युवक गिरफ्तार:रायपुर की महिला से फेसबुक पर दोस्ती की, महंगे गिफ्ट देने के बहाने ठगे 5 लाख रु., दिल्ली से पकड़ लाई पुलिस

रायपुर43 मिनट पहले
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तस्वीर रायपुर पुलिस की गिरफ्त में आए इग्नातुस की है। देश के कई हिस्सों में महिलाओं को ये फेसबुक के जरिए ठगी का शिकार बना चुका है। - Dainik Bhaskar
तस्वीर रायपुर पुलिस की गिरफ्त में आए इग्नातुस की है। देश के कई हिस्सों में महिलाओं को ये फेसबुक के जरिए ठगी का शिकार बना चुका है।
  • देश के कई हिस्सों में महिला को इसी तरह फंसा चुका था अपने जाल में, पुलिस कर रही पूछताछ
  • सोशल मीडिया पर बनाते हैं फेक आईडी और गलत दस्तावेज से खुलवाते हैं बैंक में खाते, इनमें मंगवाते हैं रकम

रायपुर की पुलिस ने सोमवार के नाइजिरिया के एक नागरिक को दिल्ली से पकड़ा। इसने रायपुर की एक महिला से फेसबुक पर दोस्ती कर 5 लाख रुपए ठगे थे। कुछ महीने पहले न्यू राजेंद्र नगर थाने में महिला ने शिकायत की थी। इसकी जांच करते हुए पुलिस को दिल्ली में आरोपी के छुपे होने की बात पता चली। 1 सप्ताह से भी अधिक वक्त तक रायपुर पुलिस ने दिल्ली में ही डेरा डाला और अब बदमाश को पकड़कर रायपुर लाया गया है। सिविल लाइंस स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस के अफसरों ने बताया कि इस तरह से ये देश की कई महिलाओं से लाखों रुपए एैंठ चुका है। विदेशी नागरिक होने के नाते महिलाएं भी इसके झांसे में आसानी से आती थीं। इस बदमाश का नाम इग्नातुस है।

महिला से कहा मैं डॉक्टर हूं
रायपुर की एक महिला ने राजेंद्र नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। महिला ने बताया था कि फेसबुक पर उसे डॉ रोनाल्ड क्रिस्टोफर नाम के शख्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। इग्नातुस ने ही ये फेक आईडी बनाई थी। इसने महिला से कहा कि वो पेशे से डॉक्टर है। महिला से हर रोज चैट करने लगा और वॉट्सअप नंबर ले लिया। इस बीच उसने महिला को फोन किया और महंगे गिफ्ट भेजने की बात कही। दिसंबर के महीने में महिला को इसके कुछ दूसरे साथियों ने गिफ्ट को एयरपोर्ट से क्लियर करवाने के नाम पर कॉल आया।

अलग-अलग किश्त में 5 लाख रुपए खातों में महिला से जमा करवा लिए गए। इग्नातुस ने कहा कि महिला को वो यह रुपए लौटा देगा , सिर्फ फॉर्मेल्टी पूरी करने के लिए रकम ले रहा है। जैसे महिला ने रुपयों की डिमांड पूरी की डॉ बना इग्नातुस फेसबुक से गायब हो गया। इसका फोन भी स्वीच ऑफ ही आथा। इसके बाद मामला थाने पहुंचा।

फिर शुरु हुआ पुलिस का एक्शन
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने ठगी के पैटर्न को स्टडी किया। टीम को शक हुआ कि दिल्ली में रहने वाले नाइजिरियन लोग अक्सर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। खातों की जांच, फोन नंबरों को ट्रेस करने पर लोकेशन भी दिल्ली की ही पता चली। रायपुर पुलिस की एक टीम दिल्ली गई। वहां करीब 1 सप्ताह तक स्थानीय सूत्रों से इग्नातुस के बारे में पूछताछ होती रही। आखिरकार पुलिस को इसका एड्रेस मिला। टीम ने बिना देरी किए थाना द्वारका मार्ग इलाके में भरत विहार ककरोला में छापा मारा।

पुलिस को इग्नातुस यहीं मिल गया। इसने कबूला कि महिलाओं से दोस्ती करके उन्हें ठगने का काम यह करता है। पहले भी कुछ महिलाओं को इसी तरह ठग चुका है। आरोपी के कब्जे से 4 मोबाईल फोन, 1 लैपटॉप, एटीएम कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पासपोर्ट, पेन ड्राईव और पेन कार्ड मिला। अब आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमाण्ड पर रायपुर लाया गया है। पूरे केस के सिलसिले में इससे पूछताछ जारी है।

इस तरह काम करता है नाइजीरियन गैंग
दिल्ली में इग्नातुस जैसे कई नाइजिरियन रहते हैं। पहले भी डिजिटल ठगी के मामले में इग्नातुस जैसे लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये फेस बुक आई डी बनाकर महिलाओं को फ्रेण्ड रिक्वेस्ट भेजते हैं। उनसे दोस्ती करते हैं। महिला का भरोसा जीतकर उनका नंबर और दूसरी जानकारी हासिल करते हैं। कभी विदेशी तोहफा तो कभी पर्सनल समस्या में मदद करने के बहाने वो महिलाओं से रुपए मांगते हैं। पैसे मिलते ही इनकी फेसबुक आईडी डीएक्टिवेट कर दी जाती है। ये बदमाश फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंकों में खाता खोलने और सिम खरीदने में भी उस्ताद होते हैं। जिन्हें ये बंद करवा देते हैं। सिम को फेंक देते हैं।

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