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विवाद के बीच सरकार का नया दांव:अब 9 जगहों पर लगेंगी भगवान राम की 50 फीट ऊंची प्रतिमाएं

रायपुर3 घंटे पहलेलेखक: कौशल स्वर्णबेर
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  • राम मंदिर और चंदे को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच लिया फैसला

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के चंदे को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने नया दांव चला है। अब राम वनगमन पथ के सभी 9 चिह्नांकित स्थानों पर भगवान राम की 50 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। इन सभी स्थानों पर भगवान राम के प्रसंग के मुताबिक प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही 20 से 25 फीट ऊंचे दीप स्तंभ का भी निर्माण किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

दरअसल अयोध्या में भगवान राम मंदिर निर्माण के लिए आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद द्वारा देश के साथ प्रदेशभर में चंदा एकत्रित किया जा रहा है। समर्पण निधि के नाम पर चंदा इकट्ठा करने को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बिलासपुर में फर्जी रसीद छपवाकर चंदा एकत्रित करने का मामला उजागर होने के बाद राज्य के मुख्य सचिव ने पत्र लिखकर चंदा एकत्रित करने के लिए पात्र लोगों और संस्थाओं की जानकारी मांगी है।

इस पर भाजपा ने कांग्रेस पर रामकाज में बाधा डालने का आरोप लगा दिया। सीएम भूपेश बघेल ने भी चंदे को लेकर भाजपा को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि फर्जी लोग भंडा फूटने के डर से इसे रामकाज में बाधा बता रहे हैं। इसी बीच अब कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर भगवान राम को लेकर नया दांव चल दिया है और राम वनगमन पथ के लिए चिह्नांकित चिह्नांकित सभी 9 स्थलों पर भगवान राम की विशाल प्रतिमा बनाने का निर्णय लिया है। पहले सिर्फ शिवरीनारायण और चंदखुरी में ही भगवान राम की प्रतिमा स्थापित किया जाना था।

रामनवमीं पर नई चंदखुरी का करेंगे लोकार्पण

भगवान राम की माता कौशल्या की जन्मस्थली चंदखुरी मंदिर के नए स्वरूप और भगवान राम की विशाल प्रतिमा का अनावरण अप्रैल में रामनवमी के अवसर पर करने की पूरी तैयारी की जा रही है। दरअसल राम मंदिर निर्माण की घोषणा होते ही छत्तीसगढ़ सरकार ने भगवान राम की माता कौशल्या के एकमात्र मंदिर का चंदखुरी में जीर्णोद्धार करने की घोषणा की थी। उस समय ही यह तय कर लिया गया था। इसे जितनी जल्दी हो सके पूरा किया जाएगा। सौंदर्यीकरण के साथ ही इन स्थानों पर पर्यटक सूचना केंद्र व कैफेटेरिया भी बनाया जाएगा।

इन स्थानों पर लगेंगी प्रतिमाएं : सीतामढ़ी-हरचौका, रामगढ़, शिवरीनारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सिहावा-साऋषि आश्रम, जगदलपुर और रामाराम ।

राम वनगमन पथ के सभी नौ स्थानों पर जाने वाले श्रद्धालुओं को भगवान राम की उपस्थिति का अहसास हो इसलिए सभी स्थानों पर भगवान राम की प्रतिमा लगाने का प्लान बनाया गया है।
ताम्रध्वज साहू, पर्यटन मंत्री

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