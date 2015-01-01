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आयोजन:चांद देखकर महिलाओं ने पूजा कर खोला व्रत

रायपुर4 घंटे पहले
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  • करवा चौथ पर सुहागिनों ने निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना की

सुहागन महिलाओं का सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ का महिलाओं ने चांद देखकर अपने पति की पूजा-अर्चना की व पति ने पत्नी को जल पिलाकर व्रत खोला। महिलाओं ने दिनभर निराहार रहकर पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा और चांद देखकर व्रत खोला। इस अवसर पर चौथमाता मंदिर पर सुहागिन महिलाओं ने सामूहिक पूजा की। कई महिलाओं ने अपने घर पर ही चौथ माता की पूजा की।पिड़ावा. सुहागिनों का पर्व करवा चौथ धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने बाजारों में जमकर खरीदारी की। पत्नियों ने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखा। शाम को पतियों के तिलक लगाकर उनकी पूजा की गई। महिलाओं ने छलनी में चांद देखा। जिसके बाद पति ने अपने हाथों से पत्नी को पानी पिलाकर व्रत खुलवाया।सुनेल. करवा चौथ कस्बे में उत्साह के साथ मनाया गया। त्योहार को लेकर सुहागिन उत्साहित रही। दुल्हन की तरह सोलह शृंगार किया। कई जगहों पर सामूहिक करवा चौथ का पूजन किया गया। इसके बाद महिलाओं ने पति की पसंद का घरों में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए। महिलाओं ने चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार किया। देर शाम को छलनी में जलता हुआ दीपक रखकर चंद्रमा और पति का दीदार किया। पति की लंबी आयु के लिए चंद्रमा को अर्घ्य देकर कामना की। इसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर सजनी ने व्रत खोला। सुहागिनों ने पति के साथ मंदिर जाकर विशेष पूजा अर्चना भी की।आवर. बुधवार को सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर करवा चौथ का पर्व मनाया। दिनभर महिलाओं ने निर्जल व्रत रखा और शाम को पूजन की तैयारियों में व्यस्त रही। शाम होते ही पूजन के लिए कई महिलाएं मंदिरों में पहुंची तो कई महिलाओं ने अपने घरों पर ही करवा चौथ का पूजन किया। इस दौरान महिलाओं ने चौथ माता के साथ ही गणेशजी ओर शिव पार्वती की पूजा करने के बाद चांद को अर्ध्य दिया। इसके बाद छलनी में दीपक लगाकर चांद को देखकर अपने पति को देखा ओर पति के हाथों से पानी पीकर करवा चौथ का व्रत खोला।दहीखेड़ा. बुधवार को करवा चौथ व्रत के लिए महिलाओं ने सुबह से ही निर्जला व्रत रखा। शाम को चांद देखने के बाद ही व्रत खोला।मिश्रौली. बुधवार को महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखकर कामनाएं की। करवा चौथ पर महिलाओं ने परंपरा के अनुसार सुबह गणेश, शिवजी एवं पार्वती की पूजा की। महिलाओं का मानना है कि इससे अखंड सौभाग्य, यश एवं कीर्ति की प्राप्ति होती है। महिलाओं द्वारा सामूहिक पूजा अर्चना की गई। सुहागिनों ने चंद्रमा की पूजा के बाद पति की पूजा की। जिसके बदले पति ने अपनी पत्नी को आशीर्वाद दिया। पतियों ने पत्नी को जल पिलाकर व मिष्ठान खिलाकर आशीर्वाद देने के साथ उपहार भी दिए।तारज. आसपास गांवों में महिलाओं ने अपने-अपने पति की दीर्घायु की कामना के साथ करवा चौथ का उपहास किया और चन्द्र उदय के साथ चन्द्रमा के दर्शन करके और कहानी सुनकर खोला। सुबह से ही निराहार और निर्जल रहकर उपहास किया और शाम को चन्द्रमा के दर्शन करने के बाद अपने-अपने पतियों को तिलक लगाकर आरती की और पतियों द्वारा करवा से पानी पिलाकर व्रत खुलवाया। महिलाओं ने एकत्रित होकर कहानी सुनकर चन्द्रमा को अर्द्धय देकर अपने पतियों की दीर्घायु की कामना की।हेमड़ा. करवा चौथ सभी गांव की महिलाओं ने बिना अन्न-जल ग्रहण किए सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखा। शाम को चंद्रोदय से पहले सभी महिलाओं ने करवा चौथ माता की पूजा की एवं कहानी का श्रवण किया। चंद्रउदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की।

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