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धोखाधड़ी:फोन पर आर्डर देकर फर्नीचर मंगाया, सामान मिलते ही पेमेंट दिए बिना युवक हुआ फरार

रायपुरएक घंटा पहले
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  • माना के फर्नीचर कारोबारी से पंखाजुर के युवक ने की ठगी, केस

पखांजूर के एक युवक ने माना के कारोबारी को फोन पर फर्नीचर का ऑर्डर दिया। दो दिन के भीतर आरोपी के पास फर्नीचर पहुंच गया। उसने अपने गोदाम में फर्नीचर उतरवाया। फिर गोदाम में ताला लगाकर भाग गया। गाड़ी वाले ने जब भाड़ा मांगा तो उसने देने से मना कर दिया।

वह कारोबारी को भी पैसा देने से इंकार कर रहा है। माना पुलिस ने ठगी का केस दर्ज किया है। पुलिस की पड़ताल में पता चला है कि आरोपी युवक ने कई लोगों से ठगी की है। वह फोन पर ऑर्डर करता है, फिर भुगतान नहीं करता है। सामान को सस्ते में बेच देता है। पुलिस के अनुसार माना में प्रेमचंद गुप्ता का फर्नीचर दुकान है। उनके पास 18 जनवरी को पंखाजुर के विपुल वैद्य का फोन आया। उसने तीन पलंग का ऑर्डर दिया। दो दिन बाद उसके बताए पते पंखाजुर में पलंग भेज दिया। ड्राइवर के हाथ में 56 हजार का बिल भी भेजा गया। विपुल ने पंखाजुर में फर्नीचर उतरवा लिया और अपने गोदाम में रख लिया। ड्राइवर ने जब उसे बिल दिया तो उसने लेने से मना कर दिया। उसने ड्राइवर को भी गाड़ी भाड़ा का पैसा नहीं दिया। वह वहां से भाग गया।

प्रेम ने कई बार विपुल को फोन किया तो वह पेमेंट करने से मना कर रहा है। अब वह कारोबारी से सवाल कर रहा है कि उनके पास क्या सबूत है कि फर्नीचर भेजा है। पुलिस के अनुसार विपुल ऐसे ही फोन पर ऑर्डर देकर सामान मंगाता है। फिर भुगतान नहीं करता है। वह सामान को फिर सस्ते में भेज देता है। जल्द ही माना पुलिस की टीम आरोपी को पकड़ने के लिए पंखाजूर जाएगी।

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