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परिणाम घोषित:जिन विषयों की परीक्षा घर से दी उसमें पास, बाकी में फेल

रायपुरएक घंटा पहले
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  • बीकॉम फाइनल ईयर में 20 प्रतिशत फेल

बीकॉम फाइनल ईयर का रिजल्ट इस बार 80 प्रतिशत रहा। 20 प्रतिशत छात्र फेल हुए। जिन विषयों की परीक्षा छात्रों ने घर बैठे दी, उसमें वे पास हुए। जबकि जिनकी परीक्षा केंद्र में हुई उसमें ही अधिकांश छात्र फेल हुए। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार बीकॉम में कुछ विषयों की परीक्षा छात्रों ने घर बैठे दी। यह सितंबर में हुई। जबकि बीकॉम फाइनल ईयर में ही कुछ विषयों की परीक्षा आयोजन केंद्र में हुआ। यह परीक्षाएं मार्च में हुईं। शिक्षाविदों का कहना है कि रविवि की वार्षिक परीक्षा इस साल भी मार्च में शुरू हुई। परीक्षा कई केंद्रों में आयोजित की गई। मार्च में ही कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन की वजह से परीक्षाएं स्थगित की गईं। इस दौरान कई विषयों की परीक्षा हो चुकी थी। इसके बाद बचे हुए पेपरों के लिए दोबारा परीक्षाएं सितंबर में शुरू हुईं। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार परीक्षा का पैटर्न बदला। इस बार परीक्षा का आयोजन केंद्र में नहीं हुआ। छात्रों को ऑनलाइन प्रश्नपत्र भेजे गए। आंसरशीट की व्यवस्था खुद छात्रों ने की और घर बैठे ही परीक्षा दी। इसके अनुसार ही गुरुवार को बीकॉम फाइनल ईयर के नतीजे जारी हुए। परीक्षा के लिए कुल 4307 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इसमें से 3451 पाए हुए। जबकि 141 फेल हुए। 710 को पूरक मिला। 5 छात्र के रिजल्ट रोके गए।

केंद्र में हुई परीक्षा में ही रीवैल मान्य
रविवि की वार्षिक परीक्षा के तहत इस बार कुछ विषयों की परीक्षा केंद्र में हुई और कुछ विषयों की परीक्षा छात्रों ने घर बैठे दी। विवि के अफसरों का कहना है कि जिन विषयों की परीक्षा छात्रों ने केंद्र में दी। इसमें वे पात्रता के अनुसार रीवैल या रीटोटलिंग करा सकते हैं। जिन विषयों की परीक्षा घर छात्रों ने घर बैठे दी इसमें रीवैल या रीटोटलिंग नहीं होगा।
एमए भूगोल में 77 फीसदी पास : रविवि ने एमए भूगोल चतुर्थ सेमेस्टर के नतीजे जारी किए। इसका रिजल्ट 77 फीसदी रहा। भूगोल की परीक्षा में 181 छात्र पंजीकृत थे। इसमें से 140 पास हुए। जबकि 1 छात्र फेल, 3 को एटीकेटी और 37 छात्रों के रिजल्ट विभिन्न कारणों से रोके गए। इसी तरह रविवि ने एमएससी जियोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमपी.एड समेत अन्य सेमेस्टर परीक्षाओं के रिजल्ट भी जारी किए।

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