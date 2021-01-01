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195 रु. प्रति वर्गफीट रेट तय, आज से आवेदन:नवा रायपुर में उद्योगों के लिए अब आधे रेट पर मिलेंगे प्लॉट

रायपुर3 घंटे पहले
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नवा रायपुर में एक बार फिर से प्रदूषण रहित उद्योग लगाने की कवायद शुरू हो रही है। सेक्टर-5 में 37 प्लाट के लिए सोमवार से आवेदन मांगे जाएंगे। औद्योगिक प्लाट के लिए पूरा विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड होगा और निवेशक यहीं से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। करीब 50 एकड़ क्षेत्रफल में 500 वर्गमीटर से लेकर 5 हजार वर्गमीटर तक के भूखण्ड निकाले जाएंगे।

एनआरडीए के सीईओ अयाज तंबोली ने बताया कि सेक्टर-5 में प्लाट निकाले जाएंगे और तय समय-सीमा में यहां उद्योग शुरू होंगे। बता दें कि औद्योगिक प्लाट का रेट आधा किया गया है, ताकि निवेशकों का रूझान बढ़ सके। पहले जहां 390 रुपए प्रति वर्गफीट का रेट तय था, उसे घटाकर 195 रुपए प्रति वर्गफीट किया गया है। करीब महीनेभर तक लोगों से आवेदन मांगे जाएंगे और इसके बाद लॉटरी निकालकर भूखण्ड आबंटन की प्रक्रिया होेगी।

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