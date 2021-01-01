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भरण-पोषण कानून में पहला फैसला:निकाले गए बुजुर्ग दंपत्ति को घर लाकर बेटे और परिवार को हटाएगी पुलिस

रायपुर3 घंटे पहले
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प्रदेश में हाल में बुजुर्गों के लिए लागू किए गए भरण-पोषण कानून के तहत बनाए गए अधिकरण का पहला फैसला राजधानी में आया है। शहर के ही एक मामले में भरण-पोषण अधिकरण ने अपने घर से निकलकर बेटी की यहां रह रहे बुजुर्ग माता-पिता को तीन दिन में उनके घर वापस भेजने का निर्देश तो पुलिस को दिया ही है, यह भी कहा कि उस मकान में रह रहे बुजुर्गों के बेटे और परिवार को उससे पहले बाहर निकाला जाए।

भरण-पोषण कोर्ट (अभिकरण) में लाखेनगर के एक बुजुर्ग दंपत्ति की ओर से लगाए गए केस में यह फैसला आया है। दंपत्ति की ओर से कोर्ट में लगाई गई याचिका में कहा गया कि उन्होंने कई साल पहले यहां 2725 वर्गफीट जमीन खरीदकर मकान बनाया था। उनके साथ बेटे-बहू भी थे, लेकिन कुछ अरसा पहले विवाद शुरू हुआ। यह थाने तक गया, लेकिन तब समझौता हो गया।

लगातार विवाद की वजह से बुजुर्ग ने भरण-पोषण कानून के तहत अभिकरण में रायपुर एसडीएम प्रणव सिंह की कोर्ट में मामला लगाया। कानून के मुताबिक मामले की जांच के लिए नायब तहसीलदार मौके पर गए और लोगों से बातचीत के आधार पर रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट पर लगातार सुनवाई के बाद अधिकरण के अध्यक्ष ने फैसला बुजुर्ग दंपत्ति के पक्ष में सुनाया।

यही नहीं, अधिकरण ने पुरानी बस्ती टीआई को चिट्ठी लिखकर बुजुर्ग दंपत्ति को 3 दिन के भीतर घर में काबिज करने तथा वहां मौजूद लोगों को बाहर निकालने के आदेश भी दिए हैं। इस फैसले पर अधिकरण के बाकी सदस्यों ने भी सहमति जताई है। अभिकरण में अध्यक्ष के अलावा समन्वयक पंचायत एवं समाज-शिक्षा संगठक, जनपद अध्यक्ष और बीएमओ धरसींवा सदस्य हैं।

एसडीएम दफ्तर में आवेदन वकीलों की भी जरूरत नहीं

  • सीनियर सिटीजन को अधिकरण में सुनवाई के लिए रायपुर तहसील के एसडीएम दफ्तर में याचिका देनी होगी।
  • यह सादे कागज पर आवेदन भी हो सकता है। अधिकरण में वकील नहीं रहेंगे। संबंधित ही सीधे पक्ष रखेंगे।
  • आवेदन की जांच नायब तहसीलदार स्तर के अफसर करेंगे। उनकी रिपोर्ट पर कोर्ट में जिरह शुरू कर दी जाएगी।
  • अधिकरण का आदेश नहीं मानने पर 5000 रु. जुर्माना, तीन माह की जेल या दोनों सजाएं साथ हो सकती हैं।
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