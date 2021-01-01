पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पल्स पोलियो अभियान:पोलियो की दवा आज-कल घर-घर जाकर पिलाएंगे

रायपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

दो बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो अभियान के तहत साेमवार और मंगलवार काे घर घर जाकर ड्रॉप पिलाई जाएगी। अभियान पर इस बार कोरोना का असर केवल राजधानी में ही देखने को मिला। रायपुर शहरी क्षेत्र में केवल 67 प्रतिशत अभिभावक ही अपने बच्चों को पोलियो दवा पिलाने शहर में बनाए केंद्रों तक लेकर आए। ज्यादातर मां बाप कोरोना के डर के कारण बच्चों को दवा पिलाने घरों से नहीं निकले।

रायपुर जिले में 3.42 लाख बच्चों को दवा पिलाने के लक्ष्य के मुकाबले 2.64 लाख यानी 77 प्रतिशत बच्चों की दवा पिलाई गई। रायपुर शहर में 1.75 लाख बच्चों को दवा पिलाने का टारगेट था, जिसके मुकाबले 1.17 लाख बच्चों को दवा पिलाई गई। शहर में केवल 67 प्रतिशत ही पोलियो दवा पिलाई गई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser