दैनिक भास्कर Mar 29, 2020, 02:44 PM IST

रायपुर. कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। संक्रमण को रोकने के लिए जहां एक ओर लोगों को घरों में ही जरूरी सामग्री पहुंचाई जा रही है, वहीं संदिग्धों की संख्या बढ़ने पर उन्हें क्वारैंटाइन करने की भी तैयारी कर ली गई है। सरकार इसके लिए नवा रायपुर में हाउसिंग बोर्ड की खाली बिल्डिंग का उपयोग करेगी। सेक्टर 16 स्थित इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को क्वारैंटाइन सेंटर बनाने की तैयारी पूरी हो गई है। बिल्डिंग को सैनिटाइज कर दिया गया है।



दरअसल, अगर ऐसी आपात स्थिति आती है कि संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है और अस्पताल के विकल्प की जरूरत होगी, तो इस इमारत का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें जरूरत के सारे संसाधन उपलब्ध हैं। यहां 96 सिंगल रूम हैं। खास बात यह है कि यह इमारत पूरी नहीं थी। इसका काम जल्द खत्म कराकर क्वारैंटाइन के लिए उपयोग किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी इसको लेकर जानकारी दी है।

In addition to the existing facilities in Chhattisgarh, a few days ago it was decided to expedite the construction of these flats & convert them into quarantine facility; which is now ready.



We are exploring all the possibilities & preparing ourselves for any contingency.