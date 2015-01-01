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हादसा:रायपुर-भिलाई हाइवे पर तेज रफ्तार कार पलटी, लोहे का डिवाइडर गाड़ी को चीरकर अंदर घुसा, एक युवक की मौत

रायपुरएक घंटा पहले
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फोटो रायुपर की है। हादसे के बाद गाड़ी की स्थिति यही थी। इस हाइवे से आने-जाने वाले भी गाड़ी की ये हालत देखकर हैरान थे।
  • तीन दोस्त लौट रहे थे रायपुर से भिलाई तभी हुआ हादसा, तीनों युवक भिलाई के हैं रहने वाले
  • शराब के नशे में कर रहे थे ड्राइव, चलती कार में ड्राइविंग सीट बदलने की वजह से हादसा

रायपुर में गुरुवार की सुबह सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई। मृत युवक की पहचान भिलाई के रहने वाले नीतिश यादव के तौर पर हुई है। यह अपने दोस्तों के साथ रायपुर से भिलाई लौट रहा था। हाइवे पर एक ट्रक शोरूम के पास इनकी कार असंतुलित होकर पलट गई और किनारे पर लगा लोहे का डिवाइडर गाड़ी के अंदर धंस किया। इस हादसे की वजह से मौके पर ही नीतिश की मौत हो गई। कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे डायल 112 के पुलिस वाहन ने युवकों की मदद की, नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। गाड़ी में मौजूद 2 अन्य युवकों को मामूली चोटें ही आईं।

इस वजह से हुआ हादसा
नीतिश अपने दो दोस्तों शुभम पांडे और वैभव तिवारी के साथ रायपुर आया था। जब ये रायपुर से भिलाई घर लौट रहे थे। तब तीनों ने ही शराब पी रखी थी। लौटते वक्त गाड़ी वैभव चला रहा था। घटना में अपनी आंखों के सामने दोस्त को दम तोड़ता देखने वाले शुभम ने वो बात बताई जिसकी वजह से हादसा हुआ। शुभम ने बताया कि जब हम लौट रहे थे तो टाटीबंध में हाइवे में गाड़ी लाकर वैभव काफी तेज ड्राइव कर रहा था।

तीनों युवक रायपुर में अपने दोस्त से मिलने के बाद लौट रहे थे।
तीनों युवक रायपुर में अपने दोस्त से मिलने के बाद लौट रहे थे।

नीतिश इस वक्त पीछे की सीट पर था। वो दोस्तों से बात कर रहा था। तभी अचानक उसने गाड़ी खुद चलाने की जिद पकड़ ली। काफी समझाने पर वह नहीं माना। मस्ती करते हुए पीछे की सीट से आगे की सीट पर आने की कोशिश करने लगा। गाड़ी इस वक्त सड़क पर पूरी तेजी से भाग रही थी। जब नीतिश ड्राइविंग सीट की तरफ आ रहा था तभी कार के स्टेयरिंग मुड़ गया और गाड़ी सड़क के किनारे टकराकर पलट गई। आमानाका थाना प्रभारी भरत बरेठ ने बताया कि नीतिश के हाथ की नस कट गई थी, वो सीट के बीच दब गया था। उसका पैर टूट कर मुड़ चुका था। शुभम और वैभव को मामूली चोटें आईं हैं। शुभम बीई डिप्लोमा का स्टूडेंट है, नीतिश वैभव के साथ मिलकर ठेकेदारी का काम करता था।

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