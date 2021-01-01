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रायपुर में चाकूबाजी:इडली का ठेला लगाने से मना किया तो भाजपा नेता पर नारियल काटने वाले चाकू से हमला, दो बदमाश गिरफ्तार

रायपुर2 घंटे पहले
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तस्वीर रायपुर की है। भाजपा नेता का फिलहाल अंबेडकर अस्पताल में इलाज जारी है। - Dainik Bhaskar
तस्वीर रायपुर की है। भाजपा नेता का फिलहाल अंबेडकर अस्पताल में इलाज जारी है।
  • रायपुर के नहरपारा इलाके का मामला, अब गंज थाना पुलिस कर रही केस की जांच
  • भारतीय जनता पार्टी ने उठाए राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल

एक युवक को अपने होटल के सामने ठेला लगाने से मना करना भाजपा नेता को भारी पड़ गया। गुस्साए युवक ने नारियल काटने वाले चाकू से भाजपा नेता पर जानलेवा हमला कर दिया। बुधवार को हुई इस घटना के मामले में अब पुलिस ने हमला करने वाले दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। गंज थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

यह है पूरा मामला
भारतीय जनता पार्टी के नेता संदीप जंघेल का नहरपारा में एक होटल है। इसके सामने आकाश जंघेल नाम का युवक इडली का ठेला लगाया करता था। संदीप जंघेल को यह पसंद नहीं था। वह उसे कई बार यहां ठेला लगाने से मना कर चुका था। इस बात पर दोनों का झगड़ा भी हो चुका था।

बस इसी बात का बदला लेने की सनक में आकाश जंघेल अपने दोस्त के साथ संदीप के होटल जा पहुंचा। रिसेप्शन पर संदीप मौजूद था। आकाश ने बातों में संदीप को उलझा लिया और हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही संदीप ने हाथ दिया उसे आकाश ने कस के पकड़ा और अपने पास रखे चाकू से वार कर दिया।

पुलिस के अधिकारियों से इस मामले में भाजपा नेताओं ने मुलाकात की।
पुलिस के अधिकारियों से इस मामले में भाजपा नेताओं ने मुलाकात की।

भाजपा ने बनाया सिसासी मुद्दा
संदीप को बचाने होटल का स्टाफ आ गया। यह देख आकाश और उसका साथी भाग गए। संदीप के पेट और जांघ से खून बह रहा था। उसे फौरन अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया। यहां भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि शहर की कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। दिनदहाड़े इस तरह से हत्या की कोशिश होना भयानक बात है। इस मामले में होटल की तरफ से गंज थाने में एफआईआर करवाई गई।

गमछा छोड़कर भागा
गुरुवार को पुलिस ने आकाश और इसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। गंज पुलिस ने बताया कि ठेला लगाने को लेकर हुए विवाद की वजह से आकाश संदीप को सबक सिखाना चाहता था। बुधवार की दोपहर वो होटल में गया और चाकू से संदीप पर जानलेवा हमला किया। पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हो गई थी। आकाश अपना गमछा छोड़कर भागा था। आरोपी स्टेशन रोड इलाके का ही रहने वाला है। इसके घर से इसे गिरफ्तार कर अब कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।

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