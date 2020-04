दैनिक भास्कर Apr 05, 2020, 10:31 AM IST

रायपुर. कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन का तमाम कोशिशों के बावजूद लोग पालन नहीं कर रहे हैं। सड़क और बाजारों में निकलती भीड़ बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। पकड़े जाने पर लोग कई तरह के बहाने भी बना रहे हैं। इसे देखते हुए अब पुलिस ने सख्त रूख अपना लिया है। राजधानी रायपुर में रविवार से 48 घंटे के दौरान कर्फ्यू से हालात कर दिए गए हैं। वहीं राज्य सरकार ने पूरे दिन सरकारी राशन की दुकानें खोलने के आदेश दे दिए हैं। वहीं इन सबके बीच रविवार सुबह एक अच्छी खबर भी आई है। एम्स में कोरोना पॉजिटिव तीन और लोगों को छुट्टी दे दी गई है। तीनों ही रायपुर के रहने वाले हैं।



रायपुर के तीन और मरीज ठीक होकर लौटे घर

प्रदेश के लिए रविवार सुबह एक सुखद खबर सामने आई है। एम्स में भर्ती कोरोना पॉजिटिव तीन और लोगाें को छुट्‌टी दे दी गई है। तीनों रायपुर के ही डीडीनगर, बैरनबाजार और देवेंद्रनगर के हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव 3 लोगों का ही इलाज जारी है।

प्रदेश में अब तक 10 मामले सामने आए, 7 ठीक होकर घर लौटे

प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के अब तक 10 मामले सामने आ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से 7 स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण की इस लड़ाई में रायपुर के रामनगर में रहने वाले 68 साल के बुजुर्ग, पहली पॉजिटिव युवती के बाद अब तीन और लोग घर लौटे हैं। अब रायपुर का कोई व्यक्ति पॉजिटिव नहीं है। वहीं सऊदी अरब से लौटे भिलाई के युवक और बिलासपुर की महिला को भी अस्पताल से छुट्‌टी मिल चुकी है।

सबसे पहले रायपुर में 19 मार्च को सामने आया था पहला मामला

एक दुकान दो से तीन स्थानों पर देगी राशन, बाहर रखना होगा सैनिटाइजर

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राशन दुकानों में लोगों की भीड़ देखते हुए राशन सामान पूरे दिन देने के आदेश दिए हैं। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिख दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि दुकानों को पूरे महीने खुला रखा जाए। राशन लेने आने वालों के लिए सारी जानकारी दुकान के बाहर ही चस्पा हो। इसमें दुकान खुलने, बंद होने का समय, दर, पात्रता, खाद्यान्न के प्रकार की जानकारी दी जाए। दुकानों के अंदर और बाहर 2 से 3 स्थानों पर राशन का वितरण हो।



लोगों के बीच एक मीटर की दूरी रखें। इसके लिए जमीन में गोल या चौकोर निशान बनाए जाएं। चेहरे को ढकने के लिए सामान्य सर्जिकल मास्क-रुमाल का उपयोग, ईपीओएस डिवाइस (टैबलेट) पर प्रत्येक बाॅयोमेट्रिक सत्यापन के पहले साबुन व पानी से हाथ धोने की सलाह दें। इसके लिए एल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सैनिटाइजर और मास्क सभी दुकानों में उपलब्ध कराने को कहा है।



दोपहर से सड़क पर घूमते मिले तो होगी गिरफ्तारी

रायपुर पुलिस ने दोपहर एक बजे के बाद घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके लिए शनिवार देर शाम से ही पुलिस फोर्स सब जगह तैनात कर दी गई है। पुलिस ने सभी जगह फ्लैगमार्च किया। जो नहीं मान रहे थे, उनको अलग-अलग तरह से सजा भी दी। शहर में कर्फ्यू जैसे हालात कर दिए गए हैं। यह फिलहाल 48 घंटों तक लागू रहेगा। इस दौरान कोई सड़क पर घूमता हुआ मिला ताे उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने की मुख्यमंत्री की तारीफ

बाॅलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ की है। कोरोना संक्रमण की महामारी के बीच मुख्यमंत्री के कार्याें को देखते हुए स्वरा भास्कर ने लिखा है कि वे कमजोर तबके और हाशिए पर रहने वाले लोगों की चिंता बेहतर तरीके से कर रहे हैं। इसको लेकर वे काफी सक्रिय हो गए हैं। दरअसल, कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं, जो इसके लिए काफी कारगर साबित हुए हैं।

Kudos to @bhupeshbaghel ji for being so proactive and for thinking of the weak and marginalised during this pandemic!!! 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽🇮🇳 🇮🇳 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳 https://t.co/OQk6IecSvT