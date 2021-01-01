पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रायपुर में गैंगरेप:लड़की से बात कर रहे लड़कों की पिटाई कर भगाया, फिर दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम, चार आरोपियों में दो नाबालिग

रायपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
तस्वीर रायपुर के मंदिर हसौद थाने में मौजूद गैंगरेप के आरोपियों की है। पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया जहां से अब दोनों जेल जाएंगे। - Dainik Bhaskar
तस्वीर रायपुर के मंदिर हसौद थाने में मौजूद गैंगरेप के आरोपियों की है। पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया जहां से अब दोनों जेल जाएंगे।
  • मंदिर हसौद थाना इलाके में मंगलवार देर रात हुई थी वारदात, अब पुलिस ने पकड़ा बदमाशों को
  • घटना के 24 घंटे के भीतर कार्रवाई, आस-पास के इलाकों में हुई आरोपियों की सर्चिंग घर में छुपे मिले

मंगलवार की रात मंदिर हसौद थाना इलाके में एक 19 साल की लड़की गैंगरेप की घटना का शिकार हो गई। अब इस मामले में पुलिस ने 4 लड़कों को पकड़ा है। इनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। घटना मंदिर हसौद कॉलोनी के पास एक सुनसान खंडहर के पास हुई थी। 4 लड़कों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया फिर वहां से भाग गए थे। फौरन इस मामले की जानकारी मंदिर हसौद पुलिस को दी गई। घटना से लगभग 24 घंटे के दरम्यान आरोपियों को पकड़ लिया गया।

कबूला अपना जुर्म
पुलिस ने इस मामले में तोरण धीवर और किशन कुर्रे को गिरफ्तार किया है। इनके दो नाबालिग साथी भी पकड़ में आ चुके हैं। गिरफ्त में आते ही इन लड़कों ने बताया कि इन्होंने युवती के साथ मारपीट की रुपए भी लूटे और इसके बाद सुनसान खंडहर के अंदर उसे जबदरस्ती ले जाकर बारी-बारी से उसका बलात्कार किया। जब कॉलोनी के लोग आने लगे तो युवती को वहीं छोड़कर भाग गए।

यह हुआ था उस रात
मंगलवार रात 9 से 10 बजे के बीच यह घटना हुई। पुलिस ने बताया कि मंदिर हसौद कॉलोनी में युवती अपने माता-पिता के साथ रहती है। वह कॉलोनी में रहने वाले दो युवकों के साथ बाजार गई थी। वहां से रात को लौटी तो कॉलोनी के बाहर खंडहर के पास बैठकर बातें कर रही थी। तभी वहां पर दो बाइक में कुरुद का तोरण धीवर, किशन कुर्रे और उनके दो नाबालिग दोस्त आ गए। आरोपियों ने युवती के दोस्तों से मारपीट की उनके रुपए छीने और भगा दिया।

युवती के दोस्तों ने कॉलोनी आकर मदद मांगी। कॉलोनी के लोग खंडहर की तरफ भागे। लोगों को आता युवकों ने लड़की को छोड़ दिया। मगर तब तक उसके साथ गैंगरेप की घटना हो चुकी थी। पुलिस ने शिकायत मिलते ही घटना के आरोपियों का पता लगाना शुरू किया। लड़कों को उनके घर पर दबिश देकर पकड़ लिया गया। गुरुवार को बालिग आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। फिलहाल लड़की की स्थिति ठीक है, वो घर वालों के साथ है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंमोदी को इस कार्यक्रम में भी किसान याद आए, कहा- उन्होंने इस संघर्ष में अहम योगदान दिया था - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser