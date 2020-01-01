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हादसा बना अवसर:मछलियों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी, सड़क से लूटने के लिए लगी भीड़

रायपुरएक घंटा पहले
फोटो रायपुर जिले के मंदिर हसौद इलाके की है। लोगों हादसे की वजह से सड़क पर गिरी मछलियों को लूट लिया। हालांकि पुलिस बाद में लोगों को ऐसा करने से रोका
  • रायपुर के मंदिर हसौद इलाके में 26 जनवरी की दोपहर हुआ था हादसा

हाइवे पर मछलियों से भरी पिकअप पलटी तो लोगों ने हादसे में अवसर खोज लिया। सड़क पर बिखरी मछलियों को उठाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। यह घटना रायपुर के मंदिर हसौद इलाके में हुई। मंगलवार की दोपहर मंदिर हसौद चौक की सड़क से रायपुर की ओर आ रही फिश वैन का संतुलन बिगड़ने से पलट गई थी। चश्मदीदों ने बताया कि वैन के पिछले हिस्से में पानी भरा था। इसमें मछलियां थी। जब ड्राइवर ने चौक पर गाड़ी मोड़ी तो मछलियों और पानी का वजन एक तरफ होने की वजह से गाड़ी पलट गई।

दोनों हाथों में मछली लेकर भागे
हादसे के बाद जैसे- तैसे ड्राइवर ने खुद को बाहर निकाला। लेकिन, तब तक सड़क पर शाम की दावत का जुगाड़ करने वालों की भीड़ लग चुकी थी। रास्ते पर बिखरी मछलियों को लेकर कुछ लोग भाग गए। घटना की जानकारी मिलते ही जब पुलिस आई तो लोगों को रोका गया। हादसा मुख्य सड़क पर हुआ था। इसलिए करीब 1 घंटे तक सड़क पर यातायात भी रुका रहा। कुछ स्थानीय लोगों की मदद से वाहन को सीधा किया गया, मछलियों वापस गाड़ी में डाला गया और रायपुर भेज दिया गया। मंदिर हसौद पुलिस ने बताया कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई और ना ही किसी ने शिकायत दर्ज कराई है।

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