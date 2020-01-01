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नींद पड़ गई भारी:ट्रक में सो रहा था ड्राइवर, 4 लाख के कॉस्मेटिक पाउडर लेकर भाग गए चोर, पुलिस जुटी तलाश में

रायपुरएक घंटा पहले
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रायपुर जिले के धरसींवा थाने की पुलिस इस केस की छानबीन कर रही है।- फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
रायपुर जिले के धरसींवा थाने की पुलिस इस केस की छानबीन कर रही है।- फाइल फोटो।
  • नागपुर ने 8 लाख 94 हजार का माल लेकर रायपुर आया था ड्राइवर
  • रायपुर के हिंदुस्तान यूनीलीवर गोदाम के बाहर हुई घटना

रायपुर में हिंदुस्तान यूनीलीवर के गोदाम के पास ट्रक से 4 लाख का माल चोरी हो गया। जिस वक्त चोरी हुई गाड़ी का ड्राइवर गहरी नींद में था। तभी चोरों ने ट्रक तिरपाल से ढका सामान को निकाल लिया। इस मामले में धरसींवा की पुलिस ने बुधवार को एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का मानना है कि इलाके के ही पुराने बदमाशों से चोरी की इस घटना को अंजाम दिया होगा। मामले में छानबीन की जा रही है।

नागपुर के रहने वाले ट्रक ड्राइवर गोकरण राजोली ने पुलिस से शिकायत की है। राजोली ने बताया कि वो नागपुर से लगभग 8 लाख 94 हजार के कॉस्मेटिक पाउडर लेकर निकला था। रायुपर के हिंदुस्तान यूनीलीवर के धलेनी स्थित गोदाम में स्टॉक की डिलवरी देनी थी। रात के वक्त वो गोदाम के बाहर रुक गया। इसी वक्त 165 डिब्बों की चोरी हो गई। चोरी हुए कॉस्मेटिक पाउडर की कीमत करीब 4 लाख रुपए है। अब इस मामले में पुलिस ने आस-पास के अपने मुखबिरों के नेटवर्क को एक्टिव कर चोरी हुए लाखों के पाउडर के बारे में जानकारी जुटाने का काम शुरू कर दिया है।

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