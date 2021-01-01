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अव्यवस्था:मोहबाबाजार, भैंसथान की दुकानों को बेचने के लिए पांच साल में 10वीं बार निकाला टेंडर

रायपुरएक घंटा पहले
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  • डूमरतराई की एक दुकान के लिए पांचवी और नेताजी स्टेडियम की दुकानों के लिए सातवीं बार टेंडर

पिछले पांच साल में शहर के कई इलाकों में स्थित निगम की दुकानों को बेचने के लिए पांच से दस बार टेंडर जारी किया जा चुका है, लेकिन निगम को खरीदार ही नहीं मिल रहे हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से दुकानों को बेचने के लिए एक साथ नया टेंडर जारी किया गया है।

निगम के पास डूमरतराई में एक, जवाहर बाजार हॉल में 16, मोहबाबाजार में 14, नेताजी स्टेडियम में 17, अग्रसेन चौक मंगलम के बाजू 11, कंकाली अस्पताल के पास सत्ती बाजार 3, जवाहर बाजार की 7 और कांजी हाउस गांधी मैदान की 55 दुकानें खाली हैं। निगम ने एक साथ 124 दुकानों की सूची जारी की उन्हें बेचने के लिए टेंडर जारी किया है। इसमें महोबाबाजार और अग्रसेन चौक के पास की दुकानों के लिए 10वीं बार टेंडर जारी किया गया है। जवाहर बाजार हॉल की दुकानों के लिए चौथी और नेताजी स्टेडियम के लिए 7वीं बार टेंडर हुआ है।

अधिसूचना के अनुसार 19 फरवरी तक इन दुकानों के लिए टेंडर फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। अफसरों को उम्मीद है कि इस बार इन दुकानों के खरीदार मिल जाएंगे।
कई जगहों पर दुकानों की स्थिति खराब : लंबे समय से दुकानों की बिक्री नहीं होने की वजह से इन दुकानों की स्थिति भी खराब हो रही है। कई दुकानें जर्जर स्थिति में आ गई हैं तो कइयों के दीवारों में क्रेक आ गए हैं। हालांकि निगम अफसरों का कहना है कि दुकानों के पजेशन से पहले सभी तरह की खामियां सुधार दी जाएंगी।

इसके बावजूद दुकानों की खरीदारी के लिए आवेदन नहीं मिल रहे हैं। निगम अफसरों ने इस बार अलग-अलग टेंडर जारी करने के बजाय सभी दुकानों के लिए एक साथ ही टेंडर जारी कर दिया है। ताकि जरूरत के अनुसार लोग खरीदी कर सकें।

इसलिए नहीं बिक पा रहे
भास्कर ने निगम अफसरों से इस मामले में बात की तो उन्होंने बताया कि 124 में ज्यादातर दुकानें एक आरक्षित हैं। यानी ये दुकानें हर कोई नहीं खरीद सकता है। इन दुकानों को खरीदने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति का होना आवश्यक है।

कई दुकानों की खरीदी केवल महिलाएं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या उनका परिवार ही कर सकता है। सामान्य वर्ग के लिए केवल 21 दुकानें ही उपलब्ध हैं। इन दुकानों की खरीदी के लिए जाति-आय प्रमाण पत्र का होना भी अतिआवश्यक है। विशेष जातियों के लिए ही दुकानें आरक्षित होने से ही इनकी बिक्री नहीं हो पा रही है।

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