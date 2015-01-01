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लाेगों को जाम से बचाने की कवायद:राजधानी में 15 से ज्यादा जगहों पर लगेंगे अस्थायी बाजार, पार्किंग की भी होगी व्यवस्था

रायपुरएक घंटा पहले
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फाइल फाेटो

दीपावली त्योहार को हफ्तेभर से भी कम समय बाकी है। इसलिए लोगों को भीड़ में होने वाले जाम से बचाने के लिए पुलिस, नगर निगम तथा जिला प्रशासन ने शहर के 15 से ज्यादा जगहों पर अस्थायी बाजार लगाने के लिए जगह चिन्हित की है। साथ ही दर्जनभर से अधिक जगहों पर पार्किंग भी बनाई जाएगी। राजधानी में त्योहारी खरीदारी शुरू हो गई है, लेकिन पूजा सामान, फूल-बत्ती, दीये सहित अन्य चीजों के लिए लगने वाले अस्थायी बाजार की व्यवस्था भी प्रशासन ने अभी से शुरू कर दी है।

निगम की तय वेंडर जोन में त्योहार से जुड़ी चीजें मिलेंगी। बाजारों में जैसे-जैसे भीड़ बढ़ेगी, अस्थाई पार्किंग शुरू होती जाएंगी। जयस्तंभ चौक, मालवीय रोड, गोलबाजार, सदरबाजार, शारदा चौक, तात्यापारा, आमापारा चौक, स्टेशन रोड, पंडरी, टिकरापारा, शंकरनगर, मोवा, पुरानी बस्ती और तेलीबांधा जाने वाले लोग तय जगहों पर गाड़ियां खड़ी कर सकेंगे। प्रशासन का दावा है कि अस्थाई पार्किंग बनने से सभी गाड़ियां मुख्य बाजारों के सड़कों पर नहीं उतरेंगी। इससे जाम नहीं लगेगा और पैदल चलने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी।

पार्किंग सुविधा इन जगहों पर

  • सप्रे स्कूल मैदान के साथ ही मैदान के बाहर सड़क पर एक तरफ गाड़ियां खड़ी होंगी।
  • जयस्तंभ से कोतवाली चौक तक के बाजारों में जाने वाले जवाहर व गांधी मैदान में गाड़ियां लगाएंगे।
  • पंडरी बाजार जाने वाले देवेंद्रनगर सिंधी कॉलेज और गुजराती स्कूल के बाहर गाड़ियां पार्क कर सकेंगे।
  • एमजी रोड में जाने वाले जैन दादाबाड़ी मैदान में पार्किंग करेंगे।
  • पुरानी बस्ती, टिकरापारा बाजार जाने वाले लोग इंडोर स्टेडियम के बाहर गाड़ियां खड़ी करेंगे।
  • आमापारा बाजार और उसके आसपास जाने वाले लोग हिंद स्पोर्टिंग मैदान में पार्किंग करेंगे।
  • शास्त्री चौक से शारदा चौक तक की दुकानों में आने वालों के लिए शहीद स्मारक भवन में पार्किंग।
  • सीरत मैदान तथा स्टेडियम की खाली जगह पर पार्किंग करेंगे।

निर्देश दिए हैं

निगम के सभी जोन कमिश्नरों को निर्देश दिया गया है कि वे पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को भीड़ से राहत देने के लिए अस्थायी पार्किंग और बाजार के लिए जगह चिन्हित करें। सड़कों पर जहां अवैध दुकानें लगाई जा रही हैं वहां व्यवस्था बनाई जाए, ताकि दिक्कत न हो।

एजाज ढेबर, महापौर रायपुर

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