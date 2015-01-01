पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

तेलीबांधा में बनेगा 20 मीटर का क्लॉक टावर:नगर घड़ी के बाद यह दूसरा क्लॉक टाव, जिसमें शहर की भव्यता के साथ समय का पता चलेगा

रायपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

तेलीबांधा थाने के सामने 20 मीटर ऊंचा क्लॉक टावर बनाया जाएगा। नगर घड़ी के बाद यह शहर का दूसरा क्लॉक टावर होगा, जिसमें शहर की भव्यता के साथ लोगों को समय का पता चलेगा। कलेक्टोरेट के पास करीब ढाई दशक पहले क्लॉक टावर बनाकर उसे नगर घड़ी का नाम दिया गया था। उसी की वजह से जगह का नाम ही घड़ी चौक पड़ गया।

नया क्लॉक टावर तेलीबांधा चौक के पास बनेगा, जिससे शहर में प्रवेश करते ही लोगों को भव्यता का अहसास होगा। इस घड़ी का डायल करीब आठ फीट का होगा, जो घड़ी चौक के घड़ी के डायल से लगभग दोगुना है।

महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि घड़ी के आसपास लगभग पांच सौ मीटर की पूरी परिधि को डेवलप किया जाएगा। इसके आस-पास के गार्डन बनाया जाएगा। सुंदर लाइट और आकर्षक फाउंटेन भी होगा। निगम के योजना विभाग के अफसरों ने बताया कि पूरा टावर फेब्रिकेशन सिस्टम पर होगा। बाहर का पूरा काम ग्लास से होगा। यह पूरा प्रोजेक्ट करीब ढाई करोड़ का है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें