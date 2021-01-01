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36 लाख रसीदें खत्म:राम मंदिर का चंदा लेने निकले स्वयंसेवकों का घरों में स्वागत, रसीदें खत्म और मंगाईं

रायपुर3 घंटे पहले
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प्रांत संघ चालक डॉ. पूर्णेंदु सक्सेना पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह से राम मंदिर के लिए धन संग्रह करने पहुंचे। रमन ने 1.11 लाख की धनराशि दी। इस दौरान डॉ. राजेंद्र दुबे, घनश्याम चौधरी, ऋषि मिश्रा मौजूद थे। - Dainik Bhaskar
प्रांत संघ चालक डॉ. पूर्णेंदु सक्सेना पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह से राम मंदिर के लिए धन संग्रह करने पहुंचे। रमन ने 1.11 लाख की धनराशि दी। इस दौरान डॉ. राजेंद्र दुबे, घनश्याम चौधरी, ऋषि मिश्रा मौजूद थे।

राम मंदिर के लिए चंदा मांगने निकले स्वयंसेवकों का कई घरों में आरती उतारकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। प्रदेशभर में एक साथ चलाए गए धन संग्रह अभियान में एक ही दिन में स्वयंसेवक बीस हजार से ज्यादा गांव पहुंचे, इसलिए रसीदें खत्म हो गईं। श्रीराम मंदिर ट्रस्ट से और रसीदें मांगी गई हैं। छत्तीसगढ़ में 31 जनवरी को एक ही दिन में एक साथ धन संग्रह करने का फैसला लिया गया था। इस कड़ी में रविवार को एक साथ धन संग्रह की शुरुआत की गई।

आरएसएस के प्रांत संघ चालक डॉ. पूर्णेंदु सक्सेना समेत सभी आनुषांगिक संगठनों के स्वयंसेवक और कार्यकर्ता धन संग्रह करने के लिए निकले। जानकारी के मुताबिक 10, 100 और 1000 रुपए के कूपन समेत 36 लाख रसीदें थीं।

समिति की ओर से एक घर में एक रसीद का अनुमान था, लेकिन परिवार के कई सदस्यों के नाम से दान के उद्देश्य से एक ही घर में कई रसीदें ले ली गईं, इसलिए रसीदें खत्म हो गईं। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या से और रसीदें मांगी गई हैं। इसके बाद एक बार और अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में सभी सभी शहरों-गांवों में धनराशि संग्रह की तैयारी की गई थी।

राजधानी में दो लाख से ज्यादा घरों में संपर्क

राजधानी रायपुर में दो लाख घरों में संपर्क किया गया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, संजय श्रीवास्तव राम मंदिर के लिए धन संग्रह करने के लिए निकले। इसके अलावा बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों को भी धनराशि संग्रह के लिए शामिल किया गया था। छुट्‌टी का दिन होने के कारण बड़ी संख्या में प्रोफेशनल भी धनराशि संग्रह करने के लिए निकले। हालांकि रसीदें खत्म होने के कारण कई टोलियां धनराशि संग्रह करने के लिए नहीं निकल पाईं।

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