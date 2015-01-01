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30 दिन के लिए छोड़ा पानी:चंवली डेम से नहरों में 30 दिन के लिए छोड़ा पानी

रायपुर4 घंटे पहले
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चंवली डेम से नहरों में गुरुवार को सुबह 9 बजे जल प्रवाह किया गया। इस मौके पर एईएन भाग्यशाली मीणा, जेईएन रामलाल सहित अन्य मौजूद रहे। जेईएन अनिल मीणा ने बताया कि नहरों से तीस दिन के लिए पानी छोड़ा गया है। किसानों को सलाह दी गई है कि नहरों में ओढे नहीं लगाएं। चंवली डेम से 35 गांवों की 8 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। किसान संघ तहसील अध्यक्ष मनोहर लाल डांगी ने बताया कि जलसंसाधन विभाग को जब तक नहर से जल प्रवाह रहता है तब तक सुचारू रूप से मॉनिटरिंग करनी चाहिए। इससे टेल क्षेत्र तक पानी पहुंच पाए।

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