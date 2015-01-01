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अपहरण:महिला का अपहरण कर 12 दिन तक की ज्यादती

रायपुर3 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र की एक महिला को तीन जने अपहरण कर ले गए और 12 दिन तक बंधक बनाकर रखा। एक ने उससे ज्यादती की। 12 दिन बाद आरोपियों के चुंगल निकली और एसपी को परिवाद दिया। गुरुवार को पुलिस ने तीन के खिलाफ केस दर्ज किया है।थानाधिकारी इस्लाम अली ने बताया कि पीड़िता ने एसपी को बताया कि 28 नवंबर को घर पर कपड़े धो रही थी तभी बाइक पर चंवली गुराडिया निवासी भगवान पुत्र गोकुल दांगी, मनोहरलाल व उसकी पत्नी कलावती बाई दो बाइक पर आए और उसकाे जबरदस्ती बाइक पर ले गए। आरोपी भगवान दांगी ने पीड़िता को 12 दिन तक अपने घर पर बंधक बनाकर रखा। इस दौरान उसके साथ ज्यादती भी की। इसके अलावा शराब पीकर मारपीट करता रहा। आरोपी ने महिला ने पहन रखे ढाई किलो चांदी व एक तोला सोने के जेवर ले लिए। 11 दिसंबर को महिला आरोपियों को चकमा देकर उनके चुंगल से भाग निकली। जहां से वह निपानिया अपने रिश्तेदार के यहां पहुंची और उन्हें आपबिती बताई। इसके बाद झालावाड़ जाकर एसपी को परिवाद दिया। एसपी ऑफिस से मिले परिवाद पर रायपुर पुलिस ने केस दर्ज किया है।

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