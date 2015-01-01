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पत्थर से कुचल दिया था सिर:नशे के लिए पैसे नहीं देने पर महिला की हत्या, पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

रायपुर43 मिनट पहले
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आमानाका ब्रिज के पास बने रेलवे ट्रैक के किनारे एक महिला की लाश मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। वहां से गुजरने वाले कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि नशा करने के लिए उन्होंने महिला से पैसे मांगे थे। पैसे नहीं मिलने हत्या कर सिर पत्थर से कुचल दिया था ताकि शव पहचाना न जाके। पुलिस के अनुसार घटना देर रात या शनिवार की अलसुबह होने की आशंका जताई जा रही है।

जांच के दौरान पता चला है कि महिला का नाम काली बाई नायक है। 42 साल की यह महिला मोतीलाल नगर में अपने पति तीरथ के साथ रहती थी। पति खाना बनाने का काम करता है। हालांकि दोनों पति-पत्नी पिछले 7-8 दिनों से अलग रह रहे थे। महिला अपना खर्चा प्लास्टिक या कचरे बीनकर उसे बेचकर चला रही थी।

महिला के पति और परिवारवालों से पूछताछ के बाद कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया। देर रात पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या के मामले में अमजद, कन्हैया और विजय देवार को गिरफ्तार किया गया है। नशा करने के लिए पैसे नहीं देने पर तीनों युवकों ने गुस्से में महिला की हत्या कर दी। पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

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