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अव्यवस्था:लाॅकडाउन के बाद एक साथ 50 हजार रुपए तक बिजली बिल, उपभोक्ता हो रहे परेशान

पलारी2 घंटे पहले
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  • 20 हजार से अधिक उपभोक्ताओं से 4 करोड़ 63 लाख 68 हजार की वसूली बाकी

घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लॉकडाउन के बाद अनाप शनाप बिजली बिल आ रहे हैं, जिससे वे काफी परेशान हैं। जिस घर का मासिक 700 से 800 रुपए बिल आता था वहां अचानक हजारों रुपए का बिल आ गया जिससे उपभोक्ता काफी परेशान हो गए हैं। 50 से अधिक उपभोक्ता बिजली आफिस से बिल कम करने की मांग कर रहे हैं। अब लोग बिल में संशोधन कराने बिजली आफिस के चक्कर काट रहे हैं। 20 हजार उपभोक्ताओं से विभाग की 4 करोड़ 63 लाख 68 हजार की वसूली बाकी है। ब्लाक के करीब 20719 बिजली उपभोक्ताओं ने घरेलू बिजली बिल का 4 करोड़ 63 लाख 68 हजार रुपए जमा नहीं किया है क्योंकि कोरोनाकाल में जनवरी-फरवरी से न तो मीटर रीडिंग हुई है और न ही बिजली बिल बटा है इसलिए विभाग की वसूली एकदम से 4 करोड़ से अधिक हो गई है। जिन उपभोक्ताओं का सामान्य बिजली बिल आ रहा है वे तो बिल पटा दे रहे हैं लेकिन कुछ जगहों पर उपभोक्ताओं का बिल इतना भारी भरकम आ गया कि अब वो बिल पटाने के बजाए लाइट कटवाने की सोच रहे हैं। ज्ञात हो कि पिछले साल भर से कोरोना के चलते हर जगह लॉकडाउन लगा रहा और लोगों के काम धंधे भी चौपट हो गए। इस वजह से विद्युत विभाग ने भी आम उपभोक्ताओं पर बिजली बिल वसूली के लिए दबाव नहीं बनाया मगर जैसे-जैसे हालात सुधरने लगे विभाग भी वसूली के लिए अब दबाव बनाने लगा है। पलारी ब्लाक में करीब 20719 घरेलू उपभोक्ताओं से 4 करोड़ 63 लाख 68 हजार की वसूली बची है जिसके लिए विभाग घर-घर जाकर उपभोक्ताओं पर बिल पटाने के लिए दबाव बना रहा है।

माह का 700 आता था, साल भर का 52 हजार का बिल थमाया तो उड़े होश
ग्राम दतान-प के उपभोक्ता रामनाथ वर्मा के घर का बिजली बिल 700 से 800 रुपए प्रति माह आता था मगर लॉकडाउन लगने के कुछ माह पहले उनके घर बिजली बिल आना बंद हो गया। उन्होंने कई बार बिजली आफिस जाकर मौखिक रूप से बिजली बिल न मिलने की शिकायत की लेकिन हर बार बिल मिल जाने के आश्वासन के बाद घर लौट गए। मगर इस साल जनवरी में अचानक उन्हें 52 हजार रुपए का बिजली बिल थमा दिया गया। इतने भारी भरकम बिजली बिल के बारे में वे पूछताछ करने आफिस गए तो करीब 7000 रुपए कम कर 45 हजार रुपए जमा करने को कहा गया। जब उन्होंने इस राशि में और संशोधन करने कहा तो अधिकारी ने फिलहाल 50 प्रतिशत राशि जमा करने को कहा और बाकी पैसा बिल अपग्रेट होने के बाद जमा करने की समझाइश दी। इसी तरह ग्राम दतान-प के ही महेश बारले को 38 हजार तो मुकेश फेकर को भी 14 हजार से अधिक का बिल आया है।

अतिरिक्त राशि एडजस्ट हो जाएगी : उपअभियंता
पलारी बिजली आफिस के उपअभियंता विजय कुमार बंजारे का कहना है कि कोरोनाकाल के चलते लॉकडाउन में जनवरी-फरवरी से बिजली बिल की रीडिंग और बिल बांटने का काम नहीं हो पाया था और उपभोक्ताओं को भी बिल के लिए नहीं बोलना था। अब लोगों को बिल भेज रहे हैं क्योंकि विभाग को 4 करोड़ से अधिक की वसूली करनी है। फिलहाल घरों में जाकर 250 लोगों से 8 लाख 47 हजार की वसूली की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का बिजली बिल ज्यादा आने की शिकायत आ रही है जिसे अपने स्तर पर सुलझाने की कोशिश की जा रही है। सही रास्ता ये है कि उपभोक्ता अभी बिल पटा दें, ज्यादा राशि जमा होने पर वह बिल में एडजस्ट कर दी जाएगी।

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