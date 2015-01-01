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बैठक:कॉलेज भवन और शिक्षकों की कमी को दूर करना पहली प्राथमिकता: माहेश्वरी

पलारी16 घंटे पहले
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  • नवीन महाविद्यालय वटगन में हुई जनभागीदारी समिति की पहली बैठक

शासकीय नवीन महाविद्यालय वटगन में जनभागीदारी समिति की पहली बैठक हुई। इसमें विशेष रूप से प्रभारी प्राचार्य ने कॉलेज की आवश्यकताओं एवं समस्याओं से अवगत कराया। वटगन में कॉलेज का तीसरा साल है। नए कॉलेज भवन और नियमित शिक्षक की कमी पर चर्चा की गई। कॉलेज की मूलभूत आवश्यकता बिजली, पानी, रंग रोगन, साफ-सफाई पर प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में अध्यक्ष पूर्णिमा माहेश्वरी ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता कॉलेज भवन एवं शिक्षकों की कमी को पूरा करना है। क्षेत्रीय विधायक एवं संसदीय सचिव शकुंतला साहू व भूपेश बघेल की सरकार पर भरोसा जताते कहा कि जल्द ही हमारी मांगें सरकार पूरी करेगी। जनभागीदारी समिति के सभी सदस्यों ने सहयोग राशि लगभग 50,000 हजार रुपए दिए। इसमें मुख्य रूप से जनभागीदारी की अध्यक्ष पूर्णिमा माहेश्वरी ने 5100 रुपए, भारती खिलेंद्र वर्मा ने 11,000 हजार रुपए, जनपद प्रतिनिधि लाला जायसवाल ने 11,000 रुपए, अमृत साहू विधायक प्रतिनिधि ने 11,000 रुपए , डॉ. नारायण प्रसाद ने 5100 रुपए, बरातू राम ध्रुव प्रतिनिधि सदस्य अनुसूचित जनजाति ने 3100, जीतेन्द्र साहू पूर्व छात्र प्रतिनिधि ने 6000 हजार रुपए दिया। बाकी सदस्यों ने स्वैच्छिक राशि दान करने की बात कही। प्राप्त राशि से जनभागीदारी समिति द्वारा आवश्यक वस्तुओं का क्रय किया जाएगा। जनपद अध्यक्ष खिलेंद्र वर्मा ने सभी सदस्यों से कहा कि मिली जिम्मेदारी के अनुरूप सभी को काम करना है। उन्होंने नवीन महाविद्यालय को एक नया आकार देने की बात कही। बैठक में अमृत साहू, डॉ. नारायण प्रसाद, गजेंद्र वर्मा, जीतेन्द्र साहू, अघनु निषाद, सीताराम, लीला घृतलहरे, शारदा साहू, भारती खिलेंद्र वर्मा, लाला राम जायसवाल, बरातू राम ध्रुव आदि उपस्थित रहे।

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