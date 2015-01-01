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योजना:एक करोड़ की लागत से बना स्कूल भवन अब 5 लाख से बनेगा सामुदायिक भवन

पलारीएक दिन पहले
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  • सोनारदेवरी में संसदीय सचिव ने ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ लेने प्रेरित किया

ग्राम पंचायत सोनारदेवरी में बुधवार काे संसदीय सचिव एवं विधायक शकुंतला साहू ने 1 कराेड़ की लागत से बने हायर सेकंडरी स्कूल भवन का लोकार्पण किया एवं 5 लाख की लागत से बनने वाले कीर्तन मंडली सामुदायिक भवन का भूमिपूजन किया। विधायक साहू ने ग्रामीणाें को संबाेधित करते कहा सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में शहर व गांवों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। उन्हाेंने जनसमूह को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया एवं उसका लाभ लेने प्रेरित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक साहू ने हायर सेकंडरी स्कूल में आहाता निर्माण के लिए 5 लाख, प्राथमिक एवं हाईस्कूल मैदान समतलीकरण के लिए 5 लाख, नल जल योजना से पानी टंकी निर्माण, मुक्तिधाम शेड निर्माण, 02 आंगनबाड़ी भवन निर्माण की घोषणा की। साथ ही विधायक जनसंपर्क निधि से गौरा समिति को 10 हजार, संस्कृति महिला स्वसहायता समूह को 5 हज़ार, गुलाबी गैंग को 5 हज़ार, मां भवानी महिला स्वसहायता समूह को 5 हज़ार, पंडवानी पार्टी सोनारदेवरी को 5 हजार, सुआ पार्टी को 5 हजार देने की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष पलारी खिलेंद्र वर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में गणेश शंकर जायसवाल अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस, भूपेंद्र साहू सभापति जनपद, सुकालू राम यदु बाबू खान, पुरुषोत्तम साहू, दिब्यम त्रिपाठी, किरण यादव, साध्वी चंद्रकला साहेब, कुंदन साव, सरपंच लोकनाथ सुनहर साहू, उपसरपंच सावित्री वर्मा, तामेश्वर साहू, गिरवर वर्मा, बिसौहाराम गायकवाड़, मनक राम साहू, तिलक वत्म, केजुराम फेकर, वासुदेव वर्मा, द्वारिका साहू, मन्नू लाल, फिरिन वर्मा, जानकी वर्मा, संतराम कन्नौजे, मनहरण कन्नौजे, जब्बार खान, सहदेव सेन उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने अतिथियों को शॉल व श्रीफल देकर सम्मानित किया।

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