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मृतक के पास से मिला सुसाइड नोट:युवक की संदिग्ध हालत में मिली लाश, 8 दिन पहले दोस्त की मौत से था परेशान

पलारीएक घंटा पहले
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  • जांच में जुटी गिधपुरी की पुलिस

ग्राम कुकदा के 41 साल के युवा संजीव दुबे की लाश गुरुवार को संदिग्ध हालत में पलारी से 10 किलोमीटर दूर ग्राम साहड़ा के खेत में मिलने से अंचल में सनसनी फैल गई है। जिन परिस्थिति में संजीव दुबे की लाश मिली है उसे 8 दिन पहले उसके दोस्त राहुल डण्डों की मौत से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राहुल की मौत संजीव के घर पर ही 29 अक्टूबर को हुआ था। इसके बाद से संजीव काफी परेशान रहता था। राहुल की मौत की वजह अभी सामने आया ही नहीं है और उसका दोस्त संजीव की भी मौत हो गई, जिसके पास से 4 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। पुलिस जांच में जुट गई है। शार्ट पीएम में एसिड से मौत की पुष्टि की गई है। पुलिस ने बताया ग्राम कुकदा निवासी संजीव दुबे 41 साल की लाश ग्राम साहड़ा के खेत में गुरुवार की सुबह मिली। सूचना पर गिधपुरी थाना प्रभारी मनोहर कवर व एसडीओपी सिद्धार्थ बघेल घटना स्थल पहुंचे। युवक की शिनाख्त करने पर लाश संजीव दुबे कुकदा निवासी की निकली। घटना स्थल से करीब 8 सौ मीटर दूर सड़क के दूसरे किनारे मृतक की बाइक मिली तो वहीं उसका मोबाइल घटना स्थल से करीब दो किमी दूर सड़क किनारे पड़ा मिला। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही। पुलिस संजीव की मोबाइल से कॉल डिटेल खंगाल रही।

दोस्त की मौत के बाद से ही पेट्रोल पंप में सोता था युवक
संजीव के घर पर राहुल डण्डों की मौत होने के बाद से संजीव घर पर नहीं सोया और दूसरे दोस्त गोपी साहू के पेट्रोल पंप में ही सोता था।संजीव बहुत ही व्यवहारिक था और दोस्तों के चहेते भी। उसके लिए पेट्रोल पंप में दोस्तों के घर से खाना भी आता था। बुधवार शाम को घर में लाइट जलाने की बात बोलकर दोस्तों के पास से निकला, मगर वापस नहीं लौटा और सुबह उसकी मौत की खबर आ गई।

संजीव और राहुल की मौत एक तरह ही हुई है
राहुल डण्डों की लाश के पास भी नींद की टेबलेट के 4 खाली पन्ने मिले थे तो संजीव की लाश के पास भी गोली के 2 खाली पन्ने और पानी का बॉटल मिला है, जिसमे दुर्गंध आ रही है। इससे यह तो स्पष्ट हो रहा है कि दोनों की लाश के पास दवाई की खाली पन्नी मिली, वहीं राहुल के सिर से खून निकला हुआ था तो संजीव के नाक से खून और मुंह से झाग निकला है।

संजीव की मौत को राहुल की मौत से जोड़ जांच कर रहे
इस मामले में एसपी इंद्रा कल्याण एलेसेला ने कहा कि संजीव दुबे की मौत और राहुल डण्डों की मौत को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा और इसी कड़ी को जोड़कर पुलिस जांच कर रही है। संजीव के पास से कुछ पत्र मिला है, जिसकी जांच की जा रही है कि वह सही है या नहीं। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। उसके बाद पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी।

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