पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

3 दिन से किसान धान की रखवाली कर रहे:खरीदी की मियाद बढ़ने का इंतजार, जिलेे में 530 किसान नहीं बेच पाए धान

पलारी7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
पलारी. खरीदी केंद्र अमेरा में रात में धान की रखवाली करते हुए किसान। - Dainik Bhaskar
पलारी. खरीदी केंद्र अमेरा में रात में धान की रखवाली करते हुए किसान।
  • अंतिम दिन बेमौसम बारिश व साफ्टवेयर बंद होने से नहींं बिका धान, खरीदी केंद्र में ही पड़ा है

धान खरीदी के अंतिम दिन बेमौसम बारिश व साॅफ्टवेयर बंद होने से किसानों के धान नहीं बिके। धान खरीदने के इंतजार में किसान 3 दिनों से खरीदी केंद्र में धान की रात-दिन रखवाली कर रहे। दिन में खरीदी केंद्र में बच्चे व बड़े लोग तो वहीं रात में घर के मुखिया रखवाली कर रहे, ताकि उसके धान को गाय, बैल न खा सके और न कोई चोरी कर सके।

अंतिम दिन खरीदी केंद्र अमेरा में धान लेकर पहुंचे 71 किसानों के धान की खरीदी नहीं हो पाई। अब यहां धान की रखवाली करने किसानों ने पारी बंधा ली है, ताकि लंबे समय तक खरीदी का आदेश नहीं आया तो भी किसान हिम्मत नहीं हार कर खरीदी का इंतजार कर सके। दिन में बुजुर्ग सोनू, 11 साल का बच्चा संजय, 15 साल के विनोद रखवाली करते हैं और बाकी विनोद, देवास, बेदराम, सुकालू, उत्तम, छेदू, टीकम सहित अन्य किसान रात में बारी-बारी से धान की रखवाली कर रहे हैं।

बलौदाबाजार जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के अंतिम दिन बेमौसम बारिश होने से जिले के 15 खरीदी केंद्रों में 530 किसानों ने टोकन कटने के बाद भी 20 हजार 117 क्विंटल धान नहीं बेच पाए। किसान खरीदी केंद्रों में धान लेकर भी पहुंच गए थे, मगर बारिश की वजह से फड़ गीला होने और सॉफ्टवेयर के बंद होने से किसानों का धान नहीं खरीदा जा सका। खरीदी केंद्रों में बगैर तौल के रखे धान की किसान अब रखवाली कर रहे।

किसान बोले- धान नहीं बिका तो कर्ज नहीं पटा पाएंगे, डिफाल्टर हो जाएंगे

किसान जानकी फेकर ने 21851 रुपए, धनसिंग ध्रुव ने 15565 रुपए, उदल, हेमलता, सालिक राम ने 8737 रुपए, जत्थेराम फेकर 64161, महावीर बिहारी ध्रुव 834790, देवान सतनामी 1 लाख 585, बेदराम 88143, फुलसिंग 20249, पवन बाई ने 45324 रुपए, भावदास 45623, श्यामलाल ने 24088, विजय वर्मा ने 50210, पंचराम ने 45650 रुपए खेती के लिए सोसाइटी से कर्ज लिए हैं।

इन किसानों ने बताया पहली बार धान बेचने जब खरीदी केंद्र पहुंचे, जब तक हमारी बारी आई तो सॉफ्टवेयर ही बंद हो गया और हमारा धान नहीं बिक पाया। धान खरीदी केंद्र में ही खुले आसमान के नीचे रखा है, जिसकी अब रखवाली कर रहे हैं। सरकार द्वारा धान खरीदने का इंतजार कर रहे हैं। अगर धान की खरीदी नहीं हुई तो कर्ज नहीं पटा पाएंगे और अगली बार खेती करना भी मुश्किल हो जाएगा।

खरीदी केंद्र अमेरा में 71 किसान नहीं बेच पाए हैं धान

ग्राम अमेरा समिति के 71 किसानों का धान खरीदी केंद्र में शुक्रवार से बैगर तौल के रखा हुआ, जहां सॉफ्टवेयर के बंद हो जाने से 2329 क्विंटल धान की खरीदी नहीं हो पाई, जबकि इसमें 40 से अधिक ऐसे किसान हैं, जो पहली बार धान बेचेंगे और इनका कर्ज भी है। अगर धान की खरीदी नहीं हुई तो ये किसान कर्ज में डूब जाएंगे और इन्हें सोसाइटी के कर्ज नहीं पटाने पर डिफाल्टर होना पड़ेगा। साथ ही अगली बार न ये धान बेच पाएंगे और न ही खेती के लिए कर्ज मिलेगा।

जानिए... कहां कितनी धान खरीदी शेष

धान खरीदी के अंतिम दिन हुई बेमौसम बारिश ने जिले के 530 किसानों को मुसीबत में डाल दिया। वहीं तीन खरीदी केंद्र जर्वे, रोहांसी, दतरेंगी में सॉफ्टवेयर बंद हो जाने से खरीदी नहीं हो पाई। इसमें जर्वे खरीदी केंद्र में 1 किसान का 142 क्विंटल का तौल होते होते रह गया, जबकि रोहांसी में 11 किसानों के 310 क्विंटल, दतरेंगी में 15 किसानों के 225 क्विंटल इस तरह सॉफ्टवेयर बंद होने की वजह से 27 किसानों ने 677 क्विंटल धान नही बेच पाए क्योंकि शाम को सॉफ्टवेयर बन्द हो जाने से खरीदी नही हो सकी।

इसी तरह 12 अन्य खरीदी केंद्रों में फड़ गीला होने से 498 किसानों के 19 हजार 340 क्विंटल धान की खरीदी नहीं हो सकी। इसमें अमेरा में 71 किसानों से 2353 क्विंटल, करमदा में 26 किसानों से 669 क्विंटल, कोसमंदा में 36 किसानों से 1517 क्विंटल, कोसमन्दी में 74 किसानों से 3578 क्विंटल, खमरिया में 76 किसानों से 2719 क्विंटल, बिटकुली में 61 किसानों से 2585 क्विंटल, भरसेला में 27 किसानों से 738 क्विंटल, रसेड़ा में 26 किसानों से 1181 क्विंटल, लटुवा में 32 किसानों से 1018 क्विंटल, लाहोद में 65 किसानों से 2792 क्विंटल, सकरी में 8 किसानों से 186 क्विंटल, सेमराडीह में 1 किसान से 48 क्विंटल 80 किलो इस तरह 498 किसानों से 19 हजार 340 क्विंटल धान की खरीदी नहीं हो पाई।वहीं 33 लाख 1300 क्विंटल धान खरीदी केंद्रों पर जाम पड़ा है।

जानकारी उच्च अधिकारियों को भेज दी है आदेश का है इंतजार कर रहे: डीएमओ

इस मामले में डीएमओ केपी कर्ष ने कहा कि खरीदी के लिए बचे धान और किसानों की जानकारी उच्च अधिकारियों को भेज चुके हैं। उनके निर्देश का इंतजार किया जा रहा है। जो भी आदेश होगा उसके हिसाब से ही आगे की कार्यवाही होगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser