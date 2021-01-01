पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बैठक:बांग्ला भाषा शिक्षक की नियुक्ति और समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा

पखांजूर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

मातृभाषा बांग्ला एवं शिक्षा संग्राम समिति ने पखांजूर श्यामा प्रसाद स्टेडियम में बंग्लाभाषा में शिक्षा एवं मातृभाषा के शिक्षक की नियुक्ति, पुस्तक, आवश्यक व्यवस्था आदि समस्या समाधान में बैठक किया। बैठक में समिति ने सरकार द्वारा प्राथमिक शाला से शिक्षा प्रदान करने बंग्लाभाषा में शिक्षा एवं मातृभाषा के शिक्षक की नियुक्ति, पुस्तक, आवश्यक व्यवस्था आदि कि संपूर्ण दायित्व निभाने कि मांग पर विचार-विमर्श किया। समिति अध्यक्ष अजित मिस्त्री, सचिव मनमोहन मल्लिक, कार्यालय सचिव खगेंद्र नाथ मंडल, सक्रिय सदस्य निबास अधिकारी, ब्रजलाल साना, अनिमेष विश्वास, रबींद्रनाथ मिस्त्री ने कहा प्राथमिक शाला की स्कूली शिक्षा पद्धति में बांग्लाभाषा दर्ज हैं। उस भाषा में बच्चों को बुनियादी सुविधा के साथ शिक्षा दिए जाने की मांग को लेकर जन-जागरण अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक गांव, मोहल्ला पंचायत एवं अंचल में आंचलिक सभा का आयोजन कर मातृभाषा एवं बांग्लाभाषा की गहराई एवं आवश्यकता पर अवाम एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। समिति बांग्लाभाषा एवं मातृभाषा की आवश्यकता के लिए जनजागृति करते हुए सरकार से मांग पूरा करने आम सभा, ज्ञापन, जनप्रतिनिधिओं से वर्तालाप आदि के जरिए सरकार तक आवाज पहुंचाएंगी। सरकार के समक्ष बांग्लाभाषा में शिक्षा एवं मातृभाषा के शिक्षकों की नियुक्ति, पुस्तक, स्कूलों में शिक्षा प्रदान के लिए आवश्यक व्यवस्था आदि मांगे पूरी करने के लिए 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आमसभा, रैली, जनजागरण, ज्ञापन, बांग्लाभाषा एवं मातृभाषा आंदोलन करने का फैसला लिया गया। इस दौरान चांदीपुर सरपंच जितेंद्र बैरागी, नीतिश पटारी, जयंत विश्वास, अमृत, देबाशीष मंडल, शंकर दास, मिथुन मंडल, अमल बाढ़इ, तपन मंडल, किशोर मिस्त्री, मनमोहन, कांजीलाल, निर्मल हालदार आदि उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser