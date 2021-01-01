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न अफसर पहुंचे, न कोई नेता:पुलिस ने शहीद के शव को सलामी देकर घर के आंगन में दफनाया

पखांजूर2 घंटे पहले
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पखांजूर। रविवार को जवान का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। - Dainik Bhaskar
पखांजूर। रविवार को जवान का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया।

नक्सली हमले में शहीद जवान को रविवार को पुलिस ने सलामी दी। परिजनों ने सामाजिक रीति रिवाज से जवान का अंतिम संस्कार करते उसे घर के आंगन में दफनाया। इस दौरान शहीद जवान को सलामी देने न तो प्रशासन से कोई अफसर पहुंचा और न ही बीएसएफ के अधिकारी। जबकि जवान करकाघाट स्थित बीएसएफ कैंप में ही तैनात था। स्थानीय निवासी होने के बावजूद इलाके के जनप्रतिनिधी भी सलामी देने नहीं पहुंचे।

शनिवार शाम परतापुर थाना से महज एक किलोमीटर दूर सलिहापारा बाजार में मुर्गा लड़ाई देखने गए डीआरजी जवान सुकालू राम दुग्गा की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुबह पोस्टमार्टम के बाद शहीद जवान को सलामी देने पखांजूर के महलापारा लाया गया।

यहां उसके पिता व दो छोटे भाई रहते हैं। शहीद जवान के पार्थिव शरीर पर सबसे पहले उसके पिता ने पुष्प अर्पित किया। इसके बाद एसपी कांकेर एमआर अहीरे, डीएसपी आकाश मरकाम, पखांजूर एसडीओपी मंयक तिवारी, पखांजूर थाना प्रभारी शरद दुबे सहित अन्य पुलिस जवानों ने पुष्प चढ़ा शहीद को अंतिम विदाई दी।

थाने से एक किमी दूर नक्सली, पुलिस को भनक नहीं

परतापुर थाने से महज एक किलोमीटर की दूरी में नक्सलियों ने शनिवार को इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है नक्सली यहां हमेशा आते हैं और घटना के दिन भी कई घंटे पहले से यहां रेकी कर रहे थे।

इसके बावजूद नक्सलियों की मौजूदगी की पुलिस को भनक तक नहीं लगी जो पुलिस सूचना तंत्र और कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। ग्रामीणों ने कहा परतापुर थाना भले ही नक्सलियों पर अंकुश लगाने खोला गया है लेकिन पूरा स्टाफ कहीं और व्यस्त रहता है।

चलाई गई गोली नहीं मिली

नक्सलियों की गोली से घायल एक ग्रामीण मुरहाराम टांडिया को पखांजूर सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था। गोली दाएं हाथ के बांह में लगी है। यहां इलाज के दौरान गोली नहीं मिली जिसके बाद उसे कांकेर रेफर किया गया लेकिन यहां भी गोली नहीं मिलने के बाद उसे रायपुर रेफर कर दिया गया।

जवानों को सुरक्षा के लिए दी गई है हिदायत

एसपी एमआर अहिरे ने कहा जवानों को अपनी सुरक्षा के लिए हिदायत दी गई है कि भीड़ भाड़ खास कर बाजार आदि जगहों में ज्यादा सर्तक रहें। बिना सुरक्षा के नहीं जाएं। इसके बाद भी जवान गलती कर देते हैं इससे उनकी शहादत को कम नहीं किया जा सकता।

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