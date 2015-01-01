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आयोजन:स्काउट, रोवर्स और रेंजर्स का किया गया सम्मान

सरायपालीएक दिन पहले
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स्काउट स्थापना दिवस के अवसर पर विकासखण्ड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कोविड-19 के समय में विभिन्न चौक-चौराहों, बैंकों एवं सार्वजनिक स्थलों में निरंतर सेवा कार्य में लगे सभी रोवर्स एवं रेंजर्स तथा स्काउटर्स को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संघ के माननीय अमृतलाल पटेल अध्यक्ष, दीप गुप्ता संरक्षक, अवधेष अग्रवाल संरक्षक, उपाध्यक्ष महेन्द्र बाघ, जनाब खान, बीईओ आईपी कश्यप, सीएल पुहूप शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ स्काउट प्रार्थना के बाद संस्थापक बेडेन पाॅवेल के तैलचित्र पर माल्यापर्ण एवं दीप जलाकर की गई। मुख्य अतिथि अमृतलाल पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा के समय में अपने जान के जोखिम को जानते हुए सेवाकार्य के लिए अग्रसर होना स्काउटिंग भावना को दर्शाता है। खुद की सुरक्षा के साथ-साथ लोगों को जागरूक करना हमारे बच्चों का प्रथम कर्तव्य रहा, जो कि बहुत ही प्रशंसा का विषय है। विशिष्ट अतिथि की आसंदी से प्रदीप गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 के दौर में तपती दोपहरी में नियमित रूप से स्काउट्स एवं गाइड्स ने विशेष सेवा कार्य एवं जागरुकता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सेवा कार्यों के लिए हमारा स्काउट परिवार हमेशा तत्पर रहता है। इसके बाद सभी कोरोना वाॅलिन्टियर्स को सम्मानित किया गया, जिनमें स्काउटर्स जोगेश्वर कर, शैलेन्द्र नायक, हेमंत चैधरी, राधेश्याम चैधरी, राजकिशोर दास तथा रोवर्स अजय राणा, सुधांशु मांझी, गायत्री मिश्रा, काजल अजगर, अविनाश दास आदि हैं।

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