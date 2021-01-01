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प्रतियोगिता:भालेसुर में क्रिकेट प्रतियोगिता आज से

सुहेला/मोहरा7 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत भालेसुर में सत्यम, शिवम, सुंदरम समिति द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 1 फरवरी से किया गया है। उपसरपंच प्रेम सिंह ध्रुव ने बताया कि प्रत्येक मैच 8 ओवर का खेला जाएगा। सेमी फाइनल व फाइनल मैच 10 ओवर का होगा। इसके लिए प्रवेश शुल्क 401 रुपए रखा गया है। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 5000 रुपए रखा गया है।

सुहेजर में मानसगान स्पर्धा का आयोजन आज से

आदर्श रामायण मंडली द्वारा स्थानीय महामाया चौक में 1 से 7 फरवरी तक अखंड सप्त दिवसीय रामायण समारोह एवं मानसगान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आयोजकों द्वारा पहली बार मंचस्थ होने वाली प्रत्येक मानस मंडली को श्रीफल सहित 251 रुपए सम्मान राशि दी जाएगी। प्रथम पुरस्कार शील्ड सहित 7001 रुपए रखा गया है। यह जानकारी मंडली के संरक्षक रेवाराम साहू, माखन यदु ने दी।

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