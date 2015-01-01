पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

परेशानी:धान का बोरा भरने 3 की बजाए 1.84 रुपए दिए गए तो हमालों ने रोका काम

सुहेला3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

धान परिवहन के लिए आए ट्रकों के बोरों को भरने की मजदूरी की दर को लेकर बुधवार शाम को समिति प्रबंधक एवं खरीदी केंद्र में कार्यरत हमालों के बीच विवाद होने पर गुरुवार को शिकारी केसली खरीदी केंद्र में धान खरीदी रुक गई थी। इसे दोपहर बाद प्रारंभ किया जा सका। मजदूरों को 1.84 रुपए की दर दी जा रही थी, जो उन्हें मंजूर नहीं थी क्योंकि मंगलवार तक उन्हें प्रति बोरा धान भरने का 3 रुपए दिया जा रहा था। विवाद की जानकारी मिलने पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा भटभेरा के पर्यवेक्षक श्रीराम वर्मा ने खरीदी केंद्र पहुंचकर मामले को सुलझाने का प्रयास किया परंतु मजदूर नहीं माने तो उनकी मजदूरी का भुगतान कर दूसरे मजदूर लाए गए, तब कहीं दोपहर बाद खरीदी प्रारंभ हो सकी। खरीदी बंद होने के कारण गुरुवार सुबह खरीदी केंद्र के दरवाजे पर धान भरे वाहनों की लंबी लाइन लग गई। इससे टोकन और बारदानों की समस्या से जूझ रहे उन किसानों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ी जो सुबह से ही किराए के वाहनों पर अपना धान लेकर खरीदी केंद्र पहुंचे थे। इधर खरीदी केंद्र के भीतर तौल किए हुआ सैकड़ों बोरा धान पड़ा था जिसके कारण गुरुवार को होने वाली खरीदी के लिए जगह नहीं बची थी। कृषक सीताराम वर्मा और अरविंद लक्ष्मे ने बताया कि केंद्र में हर साल विवाद का रिकॉर्ड है। खरीदी केंद्र में कार्यरत धनुष बंजारे, व्यास नारायण, रामरतन, दीपक, धर्मेंद्र, राजकुमार आदि हमालों ने बताया कि धान के परिवहन के लिए बोरों में भरने का हमें पहले 3 पर बोरा का भाड़ा दिया गया, बाद में शासन के आदेश का हवाला देते हुए प्रति बोरी 1.84 रुपए पकड़ा दिया गया, जो गैरवाजिब था। समिति प्रबंधक ने भी हमें संतुष्ट करने के बजाए स्टेक में लगी जाली हटाकर बाहर के हमालों को बुलाकर हमारे द्वारा लगाए गए स्टैक में से धान निकालकर लोड करा दिया।

हमालों पर भी काम न करने का आरोप लगा
शिकारी केसली के भगवान सिंह वर्मा, रोहित धृतलहरे, झुमुक वर्मा सहित किसानों ने मजदूरों पर काम नहीं करनेे का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 4 दिन के तौल किए गए धान के बोरों की न तो सिलाई हो पाई है और न ही स्टेक लगा हैै। समिति के अध्यक्ष किशोर बंजारे और भागवत बंजारे ने कहा कि समिति प्रबंधक को अपशब्द नहीं कहना था,उन्होंने भी हमालों से काम नहीं हो पाने की बात कही।

प्रबंधक ने की गालीगलौज, स्टेक के लिए सड़े भूसे का उपयोग
हमालों ने बताया कि समिति प्रबंधक शंकरलाल वर्मा से इसकी शिकायत करने पर उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हुए गाली गलौज की जिससे क्षुब्ध होकर हमने काम रोक दिया। मजदूरों ने समिति प्रबंधक पर देर से बारदाना देने, स्टेक बनाने के लिए सड़े हुए पुराने भूसे का इस्तेमाल करने तथा अक्सर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया तथा कहा कि हमें अब तक किए गए काम की मजदूरी नहीं मिल पाई है।

ये है विवाद की जड़ : दरअसल 3.62 रुपए का भाड़ा प्रति क्विंटल का था जो शासन ने स्पष्ट नहीं किया था। बोरे में 40 किलो धान ही आता है, उस हिसाब से 40 किलो धान का भाड़ा 1.84 रुपए होता है। शासन से स्पष्ट आदेश न मिलने के कारण पहले हमालों को 3 रुपए बोरा ( 40 किलो) की दर से भुगतान किया जा रहा था।

शासन की दर 3.62 रुपए प्रति क्विंटल : हालांकि समिति प्रबंधक ने गालीगलौज से इंका कर बताया कि पहले गाड़ियों में भरे जाने वाले धान का भाड़ा मिलर अथवा संग्रहण केंद्र द्वारा दिया जाता था परंतु इस बार शासन ने प्रति क्विंटल 3 .62 निर्धारित कर दी है। इस कारण मिलर धान भरने के लिए अपने मजदूर लेकर आए थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें