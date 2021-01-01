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जागरूकता अभियान:नियम तोड़ने वालों को गुलाब देकर पुलिस ने दी समझाइश

सुहेला7 घंटे पहले
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सुहेला. तीन सवारी वाहन चलाने वाले को लाल गुलाब भेंट करती पुलिस। - Dainik Bhaskar
सुहेला. तीन सवारी वाहन चलाने वाले को लाल गुलाब भेंट करती पुलिस।
  • पुलिसकर्मियों ने कहा- तीन सवारी न चलें, हेलमेट जरूर लगाएं अौर नशे में गाड़ी न चलाएं

स्थानीय तिगड्डा चौक और पुलिस थाना के सामने रविवार को सुहेला पुलिस ने यातायात जागरूकता अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों को लाल गुलाब का फूल भेंट कर ऐसा नहीं करने की समझाइश दी। इस दौरान पुलिस ने यातायात सुरक्षा से संबंधित पंपलेट का वितरण किया तथा तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाए और शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने, नाबालिगों को वाहन नहीं देने आदि के प्रति जागरूक किया।

थाना प्रभारी हरीश कुमार साहू ने बताया कि सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक नुकसान दोपहिया वाहन चालकों को होती है इसलिए पुलिस उन्हें सुरक्षित रहकर वाहन चलाने से संबंधित पंपलेट का वितरण कर रही है, ताकि यातायात नियमों का पालन कर सकें।

इसके अलावा दोपहिया वाहन में तीन सवारी सफर करने, हेलमेट लगाकर वाहन नहीं चलाने वालों, शराब पीकर वाहन चलाने वालों तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने वालों को पुलिस लाल गुलाब का फूल भेंटकर चेतावनी दी कि दोबारा ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

भारी वाहनों के बाई ओर से ओवरटेक न करें

अभियान के तहत मुड़ने से पहले स्पष्ट संकेत देने, खड़े हुए और भारी वाहनों के बाई ओर से ओवरटेक नहीं करने, दो वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने, नियंत्रित गति से वाहन चलाने और अगले व पिछले ब्रेक का एक साथ प्रयोग करने जैसी जानकारी दी गई। अभियान में प्रधान आरक्षक धनंजय यादव, अंजोर सिंह मांझी, नवीन कुर्रे, दिनेश जांगड़े, शिव शंकर कुर्रे सहित आरक्षक शामिल थे।

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