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परेशानी होगी खत्म:समोदा डायवर्सन से कुम्हारी बांध में अब आएगा पानी

सुहेला7 घंटे पहले
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समोदा डायवर्सन से कुम्हारी बांध में पानी देने के लिए राज्य शासन ने 11 करोड़ 68 लाख 72,000 की स्वीकृति दे दी है। अंचल के इस बहुप्रतीक्षित व क्षेत्र की ज्वलंत मांग पूरी होने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा ने क्षेत्र की सिंचाई समस्या को दूर करने राशि स्वीकृति करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को धन्यवाद दिया है।

गौरतलब है कि भारतीय किसान संघ और क्षेत्रीय किसान संघर्ष समिति इस मांग को लेकर पिछले तीन-चार सालों से संघर्ष कर रहे थे। भाजपा सरकार में तत्कालीन कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने नवाापारा की सभा में आकर इसे बजट में लेने की घोषणा ही कर पाए थे, परंतु सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सकलोर की सभा में स्वयं ही जलाशय में पानी देने की घोषणा की थी, जो आज पूरा हो गया।

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