पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जिलास्तरीय वॉलीबाॅल:कुकानार ने जीता फाइनल मैच

सुकमा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने विजेता व उपविजेता टीम को पुरस्कृत किया

मिनी स्टेडियम में बुधवार शाम खेले गए वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में कुकानार की टीम ने ढोंढरा को दो सेट में 25-19 व 25-22 अंक से मात देकर जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में जिले की 24 ग्रामीण टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल मुकाबले के साथ युकां द्वारा आयोजित तीन दिवसीय टूर्नामेंट का बुधवार शाम समापन हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्यअतिथि पहुंचे प्रदेश के उद्योग व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने विजेता व उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। मंत्री कवासी लखमा ने बल्ले पर हाथ आजमा कर युवा जागृति क्लब द्वारा एक महीने तक तीन आयु वर्ग के युवाओं को दिए जाने वाले क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का औपचारिक उद्धाटन किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि जिले में प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों की कमी नहीं है। उनमें कुछ करने का जुनून है। युवाओं को एक महीने के प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से क्रिकेट की बारीकियों को सीखने व समझने का अवसर मिलेगा। इससे उनके हुनर में और निखार आएगा। जिपं अध्यक्ष हरीश कवासी ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार राज्य में खिलाड़ियों को बेहतर माहौल तैयार करने की दिशा में प्रयासरत है। आवश्यक सुविधाएं देकर खिलाड़ियों को अच्छे प्लेटफॉर्म में पहुंचाने की मंशा से सरकार काम कर रही है। इस दौरान युकां प्रदेश महासचिव दुर्गेश राय, करणसिंह देव व नपा अध्यक्ष जगन्नाथ साहू मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें