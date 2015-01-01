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क्रिकेट प्रशिक्षण:16 को शिविर का शुभारंभ करेंगे मंत्री कवासी लखमा

सुकमा4 घंटे पहले
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जिला मुख्यालय स्थित मिनी स्टेडियम में 16 नवम्बर से युवा जागृति क्लब द्वारा युकां के सहयोग से क्रिकेट प्रशिक्षण दिया जाएगा। युकां प्रदेश महासचिव दुर्गेश राय ने बताया कि प्रशिक्षण एक महीने का होगा। यूपी के युवा क्रिकेट खिलाड़ी आशीष पाल व बिहार के गुड्‌डू जग्गी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे। शिविर का औपचारिक उद्घाटन प्रदेश के उद्योग व आबकारी मंत्री कवासी लखमा करेंगे। 8 से 14, 14 से 16 और 16 से 23 तीन आयु वर्ग केे खिलाड़ियों को अलग-अलग प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए खिलाड़ियों को 500 रुपए का पंजीयन शुल्क के अलावा फिटनेस टेस्ट भी देना होगा। प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ियों के लिए नाश्ते की व्यवस्था होगी।

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